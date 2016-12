Dirhami tuleõnnetuse ohvri nahasiirdamisoperatsioon lükati uude aastasse

Eesti Ekspress nimetas Maare Uusi üheks oma 2016. aasta kangelastest.

Dirhamis tuleõnnetuses raskeid põletushaavu saanud Maare nahasiirdumisoperatsioon lükkus koos teiste plaaniliste operatsioonidega järgmisesse aastasse, kirjutas Eesti Ekspress.

„Üks opp pidi toimuma oktoobri lõpus, aga veidi aega tagasi helistati ja öeldi, et plaanilised operatsioonid lükkuvad edasi, järgmisesse aastasse. No jah – okei, kannatlikkuse võrdkuju Maare suudab need kaks kuukest veel vastu pidada ja oodata. Mis see siis ära on!,” kirjutab naine oma blogis uusmaare.wordpress.com.

„Tegelikult olen natuke nõutu, et asi venib. Õnnetusest on möödas peaaegu kaks ja pool aastat ja arengud selle aja jooksul on olnud minimaalsed. Areng on lihtsalt see, et armid on ajaga heledamaks läinud. Aga sellest on mulle vähe – nad on endiselt silmatorkavad ja inetud ja ma tunnen end nende pärast ebakindlalt.”

„Võrreldes välismaa lugudega, siis seal on tuleõnnetuse üleelanud inimestel kahe ja poole aasta möödudes hoopis teine olukord. Siin koduses Eestis käib asi natuke teistmoodi – igaüks peab enda eest võitlema, et üldse mingit ravi saaks. Sa pead arstidele ennast pidevalt meelde tuletama, uurima, pakkuma välja lahendusi ja olema initsiatiivikas.

Ma loodan, et te ei saa valesti aru – ma ei taha kedagi või midagi kritiseerida. Ma püüan elada hinnanguvaba elu. Arstid tegid minuga suurepärast tööd vahetult pärast õnnetust. Võimalik, et võlgnen neile oma elu! Lihtsalt see olukord paneb veidi paneb kukalt kratsima. Lubatud poolest aastast sai aasta, seejärel kaks, nüüd on juba kaks ja pool ja pole võimatu, et saab ka kolm. Ja Maare endiselt alles alustab raviga…”

Maarega juhtus õnnetus kaks aastat tagasi Dirhami sadama lähedal, kuhu väike sõpruskond oli sõitnud sinna nädalavahetust veetma. Kella ühe-kahe paiku öösel oli hõõguva lõkke ääres veel neli inimest. Lõkke kõrval malmnõus põles tehniline piiritus, et lõkkeplatsi valgustada. Kui nõus tuli kustus, valas üks piduline, Kaido, piiritust juurde. Piiritus plahvatas, kerkis suur leek. Kilejoppi ja fliistekki mässitud Maare süttis üleni põlema, kirjutas Lääne Elu mullu novembris Haapsalus peetud kohtuistungit kajastades.

Ekspress kirjutas suvel, et 27aastane Maare on kahe aasta jooksul üle elanud lõputu hulga operatsioone ja nahasiirdamisi. Kaks aastat pidi ta riiete all kandma survepesu – täpselt keha järgi õmmeldud pesu, mis peab kehale survet avaldama. Nii muutuvad armid madalamaks ja siledamaks. Arme tuli määrida geeliga ja näkku kleepida armiplaastreid.