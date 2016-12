Aasta naissportlane 2016 on Ksenija Balta

Ksenija Balta auhinda vastu võtmas. Foto Oleg Harchenko / Eesti olümpiakomitee

Aasta naissportlaseks 2016 nimetati kergejõustiklane Ksenija Balta.

Balta võitis Kristjani teist korda – tema eelmine aasta naissportlase tiitel pärineb aastast 2009. Auhinda Allar Levandilt vastu võttes tänas Balta kõiki oma toetajaid ning ütles: „Võttis alles aega – seitse aastat. Loodan, et järgmisel aastal teen selle tulemuseks!“

Ksenja Balta, kes naases edukalt tippsporti pärast pikka vigastuspausi, lisas oma tänukõnes: „Pole tähtis, palju kordi sa kukud, vaid et sa ikka püsti tõused. Aitäh, et olete olnud minuga ja tean, et olete ka järgmisel aastal!“

Balta võitis kaugushüppes Rio olümpial kuuenda koha, EM-il neljanda koha ning sise-MM-il 7. koha. Aasta naissportlase tiitlile oli ta spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide valikus kindel liider. Rahvahääletusel sai ta Kelly Sildaru järel teise koha, kuid oli kokkuvõttes ikkagi kindel võitja.

„Spordiaasta Tähed 2016“ auhinnagalat korraldab Eesti olümpiakomitee.