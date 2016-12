LOETUIMAD LOOD 2016. Vargad puistavad Läänemaa talusid

Kaire Reiljan

Avaldame 2016. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

28. juuni 2016

Juunis tabas Läänemaad varguste laine – kolme nädala jooksul on sisse murtud maamajadesse Noarootsi, Kullamaa ja Tuudi kandis.

Enamasti on vargad kaasa viinud tööriistu, kuid mõnel pool piirdunud ka lihtsalt lõhkumisega. Suurim kahju küünib 2200 euroni. „Praegu ei saa kindlalt väita, et sissemurdmiste taga oleks üks ja sama kurjategijate seltskond, kuid sissemurdmised on toime pandud üsna lühikese aja jooksul ja sissemurdmise viis on sama,” ütles Läänemaa politseijuht Andrei Taratuhin.

Politseijuhi sõnul eristab praegust sissemurdmislainet klassikalistest suvilavargustest see, et tavaliselt armastavad vargad suvilais käia talvisel-kevadisel ajal, mil suvilad tühjalt seisavad. Praegu on aga suvi, mil inimesed just rohkem suvekodudes viibivad.

Taratuhin ütles, et maamajadesse sissemurdmise lainet pole Läänemaal pikka aega olnud – viimane jäi 2014. aasta lõppu, mil lühikese aja jooksul tungiti sisse Dirhami ja Sutlepa kandi suvilaisse. Toonased vargad on tabatud ja siis oli tegemist külaliskurjategijatega Harjumaalt.

Praeguste sissemurdmiste asjus politseil veel kahtlusaluseid pole. Taratuhini sõnul kontrollib politsei praegu infot, mida on inimesed politseiga jaganud. Politseijuht pani inimestele südamele, et kodukandis midagi või kedagi kahtlast märgates tuleks sellest politseile teada anda või vähemalt kahtlasi isikuid pildistada.