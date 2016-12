Johannesepäeva teenistusel anti Kristel Engmanile üle koguduse teenetemärk

Kaire Reiljan

Täna õhtul anti Haapsalu toomkirikus koguduse nimipühaku Johannese päevale pühendatud teenistusel anti diplomaadist kirikuõpetajale, Haapsalu edendajale ja rahvusvaheliste suhete arendajale Kristel Engmanile üle EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk.

Välisministeeriumi poliitikaosakonnas töötav Kristel Engman on ühtlasi EELK vikaarvaimulik ehk oma koguduseta kirikuõpetaja. Ta ordineeriti preestriks 2004 ja on teeninud peamiselt Haapsalu kogudust, aga vajadusel ka Lääne praostkonna teisi kogudusi. 2015. aastast töötab Engman piiskopi alluvuses.

Lisaks sellele on Kristel Engman kiriku ajalehe kaastööline ja mitmete Püha Johannese koguduse tegemiste eestvõtja.

Oma tänukõnes Haapsalu toomkirikus arutles Kristel Engman koguduse rolli üle ühiskonnas ajal, mil arutletakse kiriku ja riigivõimu lahususe üle. Engmani sõnul on näiteks kogudusel ja omavalitsusel palju ühist, sest mõlemad teenivad samu inimesi. „Kirikut käsitletakse kui mittetulundusühingut, samas on kirik institutsionaalselt ja tarditsiooniliselt rohkem kui margikogujate või liblikapüüdjate selts. Kirikust sõltub rohkem kui teistest seltsidest,” ütles ta. Engman rõhutas, et kodanikuühiskonnas on vaja tuge ja toetust, et eestvedajad ei väsiks; on vaja kuulamisoskust, et kuulata, mida räägib ja mõtleb ühsikond ning märkamisoskust.

„Johannese vapimärgi noorima kavalerina on olnud rõõm ja au seda kogudust ja seeläbi kogukonda teenida,” ütles Kristel Engman.

Püha Johannese koguduse nõukogu asutas teenetemärgi aastal 2002. Teenetemärk on kullatud metallist valmistatud ladina rist, mille esikülg on kaetud punase läbipaistva kuumemailiga. Risti peal on hõbedast valmistatud lendutõusev kotkas, kelle pead ümbritseb nimbus ning jalad on kuldsed. Märki kantakse 40 mm laiuse muareesiidist lindi küljes; mehed kaelas, daamid lindist valmistatud põiklehvi küljes vasakul pool rinnal. Lendutõusev nimbusega kotkas on evangelist Püha Johannese sümbol. See näitab, et Johannes jõudis enam kui keegi teine surelikest lähedale taevastele saladustele.

Hõbe on puhtuse ja vaimuvalguse värv, tähistab õilsust ning ustavust. Punane on taevaliku tõe ja elujõu värv. Hõbe ja punane on ka Läänemaa värvid, Püha Johannese kotkas on samuti Läänemaa ja Haapsalu vapilind. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete eest.

Esimesed teenetemärgid anti üle 2003. aastal johannesepäeval koguduse liikmele Heino Noorele ja Haapsalu Vanamuusika Festivali asutajale Toomas Siitan.

Fotod Arvo Tarmula