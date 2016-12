Haapsalu ja Ridala allkirjastasid ühinemislepingu kirikus

Kaie Ilves

Ridala ja Haapsalu ühinemisleping sai allkirjad alla jõuluhõngulises toomkirikus. Arvo Tarmula foto

Täna õhtul kirjutasid Haapsalu ja Ridala juhid Haapsalu toomkirikus alla ühinemislepingule. Seni teadaolevalt on see ainus omavalitsuste ühinemisleping, mis allkirjastati pühakojas.

Leping allkirjastati johannesepäeval, mil 2003. aastast igal aastal antakse üle koguduse teeneterist. Tänavu otsustati see sündmus kui piirkonna sümbol ja märk ühendada Ridala ja Haapsalu ühinemilepingu allkirjastamisega. Haapsalu linnapea urmas Sukles aga nimetas veel teisegi põhjuse.

„Haapsalu ja Ridala on koos eksisteerinud palju aastaid, me oleme üksteisega seotud. Täna allkirjastatava lepinguga muutume me aga täiesti üheks,” ütles Sukles. „Lepingu allkirjastamiseks toomkirikus aga on ka üks väga proosaline põhjus – toomkiriku aknal käib end iga aasta augustis näitamas Ridala vallavanema tütar.”

Ühinemislepingu allkirjastasid Ridala vallavanem Helen Koppa, Ridala vallavolikogu esimees Olev Peetris, Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Haapsalu linnavolikogu esimees Andreas Rahuvarm.

„Loodame, et mõlemad, Haapsalu ja Ridala, võivad tunda end võitjatena,” ütles pärast allkirjastamist EELK piiskop Tiit Salumäe.

„Ühinemine oli ainuõige samm,” märkis enne allkirjastamist Olev Peetris. „On neid, kes ühineda ei tahtnud, nagu on ka neid, kes ühineda tahtsid. Nüüd tuleb julgelt edasi minna. Ei tohi karta.”

Küsimusele, kumb suurema tüki saab, kas Haapsalu või Ridala, vastas Urmas Sukles : „Mõlemad saavad tüki juurde, kuigi Haapsalu ja Ridala olid juba nagunii kokku kasvanud.”

Suklese sõnul on esimesi ühinemise vilju oodata tuleval sügisel, mil tulevad kohalikud valmimised ja uus omavalitsus saab omale uue linnapea.