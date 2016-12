Aastavahetus tuleb tugeva tuule ja vihmasajuga

Urmas Lauri

Ilmateenistuse andmeil on aastavahetusel oodata tugeva tuule ja vihmasajuga ilma, ent pärast seda läheb ilm oluliselt talvisemaks.

Kolmapäevaks (28. detsembriks) tõmbub ilm kargemaks. Venemaale eemalduva madalrõhkkonna järel tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuhari. Balti riigid jäävad kahe rõhuala piirimaile, kuhu põhjakaarest kandub külmem ja kuivem õhk. Öösel ja hommikul tuleb kohati lumehooge, saarte rannikul ka vihma. Päeval on saju võimalus väiksem. Puhub tugev loodetuul 7-12, puhanguti 17, rannikul 20, öösel saartel 23, öö hakul vastu Läänemerd kuni 25 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0..-2, saartel ja läänerannikul 0..+2°C.

Neljapäeva (29. detsembri) öösel on Baltimaade kohal kõrgrõhuhari, mis rahustab tuule ja hoiab ilma sajuta ning võrdlemisi selge taevaga. Õhutemperatuur langeb -2..-7°C-ni, vaid rannikul jääb 0°C ümbrusse. Samal ajal laieneb Norra merelt Skandinaaviasse uus võimas madalrõhkkond ja selle lõunaserva mööda kandub päeval soojem ja niiskem õhumass ka üle Läänemere. Ennelõuna on sajuta, pärastlõunal sajab siin-seal lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0..+3, Ida-Eestis on veel 0..-3°C, õhtuks tõuseb sealgi üle 0°C.

Reedel (30. detsembril) jääb Läänemere ümbrus madalrõhuala tuulisesse ja sooja lõunaserva. Vahete-vahel sajab nõrka vihma, öösel võib sisemaal sekka ka lörtsi tulla. Edela- ja läänetuule puhanguid on 15 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul +1..+6°C.

Laupäeval (31. detsembril) liigub Skandinaavia põhjatippu uus madalrõhkkond ja surve Läänemere ümbrusele suureneb. Edela- ja läänetuule puhangud päeval rannikul 18 m/s. Öösel sajab kohati vähest vihma, päeval muutub sadu laialdasemaks ja õhtu on tõenäoliselt vihmane. Õhutemperatuur on +2..+7°C.

Pühapäeval (1. jaanuaril) liigub aktiivne madalrõhkkond edasi üle Botnia põhjatipu Venemaale ja selle serva mööda kandub Eestisse niiskust. Öösel on Eesti kohal soe õhumass ja siin-seal sajab vihma. Puhub väga tugev edelatuul, sisemaalgi võib puhanguid 15, saartel ja läänerannikul 20 m/s olla. Hommikuks peaks tuul veidi nõrgenema. Keskpäevast alates algab aeglane jahedama õhu sissetung ning pärastlõunal tulevad sajud sisemaal juba lörtsina, saartel ja rannikul veel vihmana. Tuul pöördub loodesse. Õhutemperatuur on 0..+5°C, pärastlõunal langeb.

Esmaspäeval (2. jaanuaril) koondub madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneserva mööda tungib Eestisse külm õhumass. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja lund. Tuul pöördub põhjakaarde ja võib päeval taas tugevneda. Õhutemperatuur on 0..-5°C, õhtupoolikul langeb märgatavalt.

Teisipäeval (3. jaanuaril) eemaldub madalrõhkkond kaugemale Venemaale ja üle Läänemere laieneb kõrgrõhkkonna serv. Kohati sajab lund. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, päeval -2..-7°C.