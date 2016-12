LOETUIMAD LOOD 2016. 15 aastat teel olnud kiri jõudis täna 650 meetri kaugusel elava adressaadini

Urmas Lauri

Avaldame 2016. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

18. märts 2016

Aastaid teel olnud kiri. Foto: Urmas Lauri

3. jaanuaril 2001 postitas Lääne Elu raamatupidaja Haapsalus Metsa tänavas elavale kirjasaatjale honoraritõendi. 4.40-kroonise margiga ümbrik jõudis Posti 30 asuvast toimetusest 650 meetri kaugusele Metsa 49 majja täna.

Kui Milvi Taal täna postkastist oma abikaasale Ilmar Taalile mõeldud kirja võttis, sattus ta hämmingusse. Ta tuli kohe Lääne Elu raamatupidajalt Vilma Höövelilt uurima, ega neil sellest hiliselt kirjast mingit probleemi ei teki.

“Kui pole tekkinud, siis enam küll kindlasti ei teki,” rahustas raamatupidaja.

Vilma Höövel ütles, et tõepoolest on tema selle tõendi Ilmar Taalile väljastanud, tollal kasutusel olnud postmargi peale kleepinud ja toimetuse templiga (mida enam ei kasutata) märgistanud.

Kiri oli teel veidi üle 15 aasta – 5550 päeva. Seega oli kirja keskmine liikumiskiirus pool ümbrikupikkust ehk umbes 12 sentimeetrit päevas.

Lugu sai ka järje. 21. märtsil 2016 kirjutas Lääne Elu:

3. jaanuaril 2001 Haapsalus Posti 30 asuvast Lääne Elu toimetusest postitatud ümbrik jõudis 650 meetri kaugusele Metsa 49 majja 18. märtsil, kirjutas Lääne Elu artiklis "15 aastat teel olnud kiri jõudis täna 650 meetri kaugusel elava adressaadini".

Postifirma Omniva uuris selle juhtumi tausta põhjalikult ka omalt poolt.

"Kõigepealt on muidugi tore, et kiri lõpuks õigesse kohta jõudis," nentis Eesti Posti kandevõrgu üksuse juhi Arthur Raichmann. "Postitöötajate ametieetika ütleb, et kõik saadetised tuleb alati sihtkohta toimetada, kuid antud juhul pole ilmselt siiski tegu postitöötajate tegevusega ja tuleb oletada, et kiri on kuskil kellegi poolt leitud ning otse õigesse postkasti toimetatud."

Raichmann ütles, et Lääne-Elus olevate piltide põhjal võib öelda, et kirjal oleval margil on postitöötlemise tempel ja nn kustutustempel (lainelised jooned), mida postis kasutatakse, et marki mitu korda ei kasutataks.

"See näitab, et Haapsalu kandekeskusest on läinud see kiri välja õigel ajal ehk siis 2001. aastal ning jõudnud kandesse," selgitas kandevõrgu üksuse juht.

Kirja edasist saatuse kohta ütles Raichmann, et vahepealsetel aastatel see ilmselt postitöötajate käes ei olnud.

"Siit edasi ei ole aga enam võimalik öelda, kuhu ta jõudis ja kus on need vahepealsed aastad viibinud," tõdes Raichmann. "Küll aga võib öelda, et nüüd, 2016. aastal ei ole see kiri postitöötajate käes olnud. Kindlasti pälvinuks selline vana margiga kortsus kiri teiste kirjade hulgas tähelepanu nii postitöötlemisel kui ka kättetoimetamisel, kuid ei kohalikud kirjakandjad ega postitöötlejad eelmisest nädalast sellist kirja ei mäleta. Seega võibki arvata, et eeldatavalt on see kiri kuskil kellegi poolt leitud ja otse õigesse postkasti viidud."

Eesti Posti kandevõrgu üksuse juht Arthur Raichmann tänas kirja tundmatut leidjat-kättetoimetajat.

"Ja et ka kirja vastu võtnud proua Milvi Taal seda natuke naljakat seika magusamate tunnetega mäletaks, postitame tema aadressile (Metsa 49, nagu Lääne Elus toodud) väikese magusa üllatuse. Garanteerime, et see jõuab kohale oluliselt kiiremini kui kõnealune kiri," lõpetas Arthur Raichmann.