Lääne maavalitsus korraldab suure laste omaloomingu võistluse

Lääne Elu

Haapsalu Vikerkaare lasteaia laste joonistused. ARVO TARMULA

Lääne maavanem Neeme Suur saatis enne jõule kõikidele maakonna koolijuhtidele kirja, milles teatas, et korraldab laste omaloomingu võistluse.

Võistlus on viies kategoorias: kirjanduslik looming, kujutav kunst, fotograafia, videokunst ja käsitöö. Juhendi järgi võib esitada nii kudumi kui ka tikandi, novelli või muinasjutu, foto või video.

Tööd tuleb saata või tuua Lääne maavalitsusse 17. aprillil 2017. Võistlus on neljas vanuseklassis, iga osaleja tohib esitada ühe töö.

Võistluse teema „Minu Eesti 100 aasta pärast” on pärit Soomest, kus Satakunta maakond algatas sarnase võistluse. Soome üleriigilise konkursi teema on „Visioon Soomest 100 aasta pärast – noorte uus iseseisvusdeklaratsioon“. Võistluse eesmärk on leida kahe riigi juubeli ühine kingiidee.

Soome tähistab 100 aasta möödumist iseseisvumisest tuleva aasta detsemrbis, Eesti 2018. aasta veebruaris.