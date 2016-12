Toidusoovitus: kolm lihtsat Itaalia rooga

Caprese salatit tuntakse Eestis enamasti tomati-mozzarella-salatina. ARHIIV

Haapsalu on viimastel aastatel tuntuks saanud sellega, et igal aastal juuni alguses peetakse siin linnas Itaalia veinipäevad, kus on siis võimalik maiustada heade-paremate Itaalia veinidega. Ometi pole Itaalia tuntud mitte üksnes oma heade veinide, vaid ka suurepärase köögi poolest. Itaalia köögist meenuvad kohe pitsa ja pasta, kuid seal on ka palju muud põnevat. Paljudel meist ei ole võimalik iga päev Itaalia restoranis käia, et selle maa põnevaid roogi proovida, kuid õnneks on meil poodides müügil tooteid, millest saab edukalt valmistada Itaalia toite, mille märksõnad on eelkõige lihtsus, puhtad maitsed ja värskus.

Itaalia toitude töötoas otsustasime valmistada kaks lihtsat ja ühe pisut keerukama roa. Kogunedes ja ettevalmistusi tehes nautisime roosat värskendavat Põhja-Itaalia vahuveini.

Esimese roana valmistasime bruschetta’sid.

Bruschetta on lihtne ja Itaalias laialt levinud eelroog, kus asetatakse tugevalt röstitud saia-, leiva- või muu sepikulaadse küpsetise viiludele värske ja värviküllane kate. Klassikaline bruschetta kate on peeneks tükeldatud küps suvine aromaatne tomat, sibul ja värskelt rebitud basiilik, mis on segatud kokku koos kvaliteetse külmpressitud oliiviõliga ning millele on lisatud purustatud musta pipart. Röstitud saia- või leivaviile hõõrutakse enne sellele katte asetamist küüslauguküünega, mis lisab toidule pisut teravust. Värsked ahvatlevad aroomid ja maitsed olid hõrgud, mille muutis täiuslikuks pokaal La Gioiosa Superiore DOCG Proseccot.

Bruschetta’d on lihtne ja odav toit ning hea võimalus kasutada ära eelmisel päeval järele jäänud ja pisut kõvaks kuivanud sai või leib. Klassikalise tomatikatte asemel võib röstitud ja küüslauguga hõõrutud saia- või leivaviiludele panna ka mitmesugust pestot, külmsuitsu- või soolalõhet.

Teiseks roaks oli Caprese salat, mis annab taldrikule Itaalia lipuvärvid.

Caprese ehk Eestis enam tuntud kui tomati-mozzarella-salat on samuti vahva värske toit, mille peamised koostisosad on värske ja küps suvine tomat, Mozzarella Buffalo juust ja värske basiilik. Seda toitu saab teha ka lehmapiima-mozzarella’ga, kuid tulemus pole sel juhul just parim. Mozzarella ja tomat lõigatakse õhukesteks viiludeks ning laotakse taldrikule vaheldumisi koos basiilikulehtega, kuni ring saab täis. Nii sünnib taldrikule värvikirev Itaalia lipu värvides sõõr. Peale valatakse peene joana külmpressitud oliiviõli ja soovi korral võib lisada purustatud musta pipart. Tervislik, ahvatlev ja kerge toit! Selle roa juurde nautisime pokaali kergesti joodavat ja lahedat Mito Soave veini Põhja-Itaaliast, mis sobis suurepäraselt toidu värske iseloomuga.

Kolmandana võtsime käsile midagi pisut keerukamat – risoto. Tegemist on veidi pikema valmistamisajaga toiduga, kuid kuna meil oli juba kaks eelrooga söödud, siis nälg ei näpistanud ja kiiret polnud. Kui tavaliselt valmistatakse risottot valge veiniga, siis meie otsustasime proovida sel korral teha veidi teistmoodi – kasutasime toidu valmistamisel punast veini.

Risoto puhul on oluline varem ette valmistada puljong. Kuna sellesse toitu me ei planeerinud liha, siis oli meil valmis keedetud köögiviljapuljong. Küpsetasime õlis klaasjaks hakitud sibula, lisasime hakitud küüslaugu ja rosmariini. Kuumutasime veel veidi ja lisasime anumasse riisi. Segasime korralikult läbi ning seejärel valasime nõusse vaheldumisi veini ja puljongi. Lasime segu korraks keema ning hoidsime siis madalal kuumusel pidevalt segades, kuni riis oli küps (al dente) ja segu parajalt paks. Eemaldasime poti tulelt, lisasime või, segasime läbi ja jätsime toidu viieks minutiks seisma. Lõpuks lisasime riivitud parmesani ja toit oligi valmis. Et anda roale juurde põnevust, lisasime serveerimisel risotole murendatud kitsejuustu ja värskeid basiilikulehti. Toiduga sobis imehästi sama punane vein, mida olime kasutanud ka toidu valmistamisel. Selleks oli Guad Al Mare Maremma Toscana, mis on Sangiovese viinamarja põhine mahlakas ja marjane punavein.

Risoto

Punase veini risoto kitsejuustuga (kogus 6-le):

500 ml puljongit

625 ml punast veini

330 g risotoriisi

2 spl oliiviõli

1 sibul

2 küüslauguküünt

1 tl hakitud värsket rosmariini

50 g võid

25 g parmesani

80 g pehmet kitsejuustu

basiilikulehti

Aare Karolin,



veinitundja