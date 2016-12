Karuse kirik sai pühadeks jõuluehted ja uue altarikatte (1)

Kaie Ilves

Karuse kiriku kuuske ehivad inglid, kuulid ja vanikud. Foto: erakogu

Selle nädala algusest on Karuse Püha Margareeta kirik jõuluehtes. Jõulukaunistuste materjali ja kuuseehted andis pühadeks kirikule tasuta rendile sisekujundusettevõte Shishi, kaunistused tegi valmis ja pani üles Lihula ja Karuse juurtega florist Veronika Tälli.

Shishi asutaja disainer Taivo Piller ütles, et Shishi andis jõulukaunistuste materjali kogudusele tasuta rendile, sest Veronika Tälli on tema kunagine õpilane, kes ütles, et tahaks pühade ajaks Karuse kirikut kaunistada. „Ma tean Veronikat juba aastaid. Ütleme nii, et küsija isik mõjus. Muidugi on lihtsalt tore ka kirikut aidata,” ütles Piller.

Altari ees on vanik, kaunistatud on kirikupinkide otsad ja kantsel. Rikkalikult ehitud on kuusk. Karuse koguduse diakon Meelis Malk ütles, et altari kaunistused on hõbedased, kuuseehted – inglid, kuulid ja vanikud – kuldsed ja valged.

Kaunistuste valmistamine ja kiriku kaunistamine läks lahti esmaspäeva hommikul kell üheksa. Meelis Malk ütles, et koju sai ta öösel kell kaks. „Kirikus oli kaks kraadi sooja, aga lahe päev oli. Tasapisi kaunistasime. Vanikute ja seadete tegemine võtab ju aega. Vahepeal pidasime teenistust, siis kaunistasime edasi,” ütles Malk. Kirikut kaunistati neljakesi: Veronika Tälli, tema ema, sõbratar Airin Ploom ja Malk ise.

Eilsest on Karuse kirikul ka uus altarikate, mis samuti kirikule kingiti. „Teisipäeva õhtul sain kätte, kolmapäeva hommikul panin üles,” ütles Malk. Valge pitsilise altarikatte heelgeldas ja annetas kogudusele Aili Ilves Ida-Virumaalt. Ilves on suvel Karuse kirikus ristitud ja käis eile seal ka pööripäevapalvusel. Karuse kiriku pööripäevapalvused on neli korda aastas: kevadisel, suvisel, talvisel ja sügisesel pööripäeval. Need ühendavad kristluse ja loodususu – pärast teenistust kirikus minnakse omalaadsele loodusaltarile, mis on teada vaid koguduse liikmeile.

Kaunistused jäävad kirikusse 5. jaanuarini.