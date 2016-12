Kuidas pühade ajal söömist kontrolli all hoida? (1)

Marthi Lepik

Lisaks kingituste jagamisele, kuuse ja kodukaunistustega jõulumeeleolu loomisele ning jõululauludele on jõulud tuntud kui suured söömapühad, mil lauad heast-paremast lookas ning kõhud veel mitmeks järgnevaks päevaks täis söödud. Ida-Tallinna Keskhaigla dieedi- ja toitumisnõustaja Elle Kalamägi annab nõu, kuidas pühad söögilaua ääres mõistlikult mööda saata.

Kõik algab mõtlemisest

Rääkides jõulupühade söömisharjumustest ja nende kontrollimisest, tuleb tõdeda, et kõik algab meie mõtlemisest, eesmärkidest ja soovidest. Enamasti endale jõuluajal suuri piiranguid ei seata, kui just tervis seda ei nõua. Küll aga on võimalik vältida ülesöömist ja liigset maiustamist kõigil, kes tahavad ka jõulude ajal toitumisele pisut tähelepanu pöörata.

Eriti tuleks siinkohal tähelepanu pöörata diabeetikutele, seedetrakti vaevustega ja tugevalt ülekaalulistele inimestele ning kõigile neile, kes teavad, et ülesöömine, maiustamine ja alkoholi liigtarbimine võib neile halvasti mõjuda. Lastes asjad kontrolli alt, võib olla hiljem väga keeruline õigele teel tagasi saada. Seega tuleks kaaluda, kas võtta või jätta.

Siinkohal soovitused, kuidas hoida toitumine ka jõuluajal kontrolli all:

1. Tee selgeks enda soovid ja eesmärgid ning mõtle, mis on sinu jaoks jõuluajal oluline! Kui leiad, et kõike head kraami peaks ikka söögilaual olema, siis proovi teha jõulumenüü tervislikumaks, leia endale mõni uus tervislikum retsept, mida varem pole proovinud. Midagi halba ei ole ka jõuluprael, hapukapsal ja kartulil, kui neid mõistlikus koguses süüa.

2. Ära jäta lõunasööki vahele teadmisega, et õhtul ootab pidulaud! Sellisel juhul ei suuda sa kindlasti õhtul piiri pidada, kuna oled liiga näljane.

3. Hoia kinni põhisöögikordadest! Toidukorra ärajätmisel asendatakse see enamasti magusa või valmistootega, mis kohe olemas. Tulemuseks vähe sööki ja palju kaloreid.

4. Televiisori ees ei tasu kindlasti süüa! Nii kaotad igasuguse kontrolli toidukoguste üle.

5. Ära jäta lauale magusaid ahvatlusi, kui ei suuda kiusatustele vastu panna! Kommide, küpsiste ja magusate kookide asemel võiks seal olla hea puuviljavaagen või värvilised köögiviljad dipikastmega näksimiseks.

6. Karastusjookide ja alkoholiga tuleb tõsiselt piiri pidada! Mõlemad nimetatud on suured suhkru- ja kaloripommid, mis viivad nii energia kui ka kehakaalu tasakaalu paigast.

7. Iga liigne magus suutäis paneb sind himustama aina rohkem! Õpi piiri pidama ja ära avalda organismile survet, sest vastuseks paneb tema sind alluma oma nõrkustele.

8. Parim toitumisnõustaja on meie omaenda keha! Ehk on abiks põhimõte: tarbitud energia tuleb ka kulutada.