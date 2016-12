Hiiumaal tegutseb motojõuluvanade jõuk

Urmas Lauri



Motojõuluvanad Käinas. Foto: Urmas Lauri

Hiiumaa kauplusi ja muid asutusi, mis jõululaupäeval avatud olid, ründas täna motojõuluvanade jõuk. See, et jõuluvanad saarel jõululaupäeval tiirutavad, on muutumas traditsiooniks, sest tänane reid on hiiu keeles rääkivatele punakuuelistele juba teine, algust tehti sellega mullu.

Kella poole kahe paiku pärastlõunal olid mootorratastel jõuluvanad jõudnud järjega Käina Konsumi parklasse. Nii ostjatele kui ka müüjatele oli suureks üllatuseks, kui neile suurest korvist kommi pakuti ning paljud said ka mehise jõuluvanakallistuse.

Parklas, kuhu jõuluseltskond (kõik polnudki jõuluvanad, motoseltskonnas oli ka jõuluneiud-naised) tsiklid parkinud oli, ei saanud punakuued kommijagamistuure veel maha.

Jõulumees, kelles teadjamad hiidlased võisid hea ettekujutuse korral (noh, suvist, ilma habemeta meest) ette kujutades ära tunda Kaido, ütles, et jõulutuuriga tegid motomehed algust juba mullu. Toona sõideti ringi MC Insula Deserta värvides, kuid praeguseks on motoklubi jagunenud ning jõulusõitu hoiab elujõus uus klubi MC Randrüütel.

"Kujuta ette, kui vähe on vaja nii inimestele kui ka iseendale jõulurõõmu valmistamiseks," pugistas lehviva habemega Kaido naerda. "Kümme liitrit bensiini ning kõik on õnnelikud!"

Motojõuluvanade tegutsemisele kallas vett kerisele tõsiasi, et juba teist aastat järjest on jõululaupäeval Hiiumaal jaanipäevaselt soe ilm. Tänavu näitas kraadiklaas Käinas üle kuue kraadi sooja, mullu olevat paari pügala võrra lämbemgi olnud. "Siis olid soolorattad ka väljas, tänavu teeme dessandi külgkorvikatega," tutvustas Kaido motoseltskonda.

Punakuued hüppasid tsiklitele ning jätkasid jõulutuuri. Äraseletatud nägudega seltskond jäi jõuluimele järgi lehvitama. Ja komme mugima.