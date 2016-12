Läänemaalt kingikotti: Villased pitsilised retuusid (Haapsalu linn)

Retuusid saab kohe pärat kingikotist välja võtmist jalga tõmmata. Foto: Arvo Tarmula

Kampsun või villane sokipaar on muidugi igihaljas jõulukink, aga olgem ausad, natuke igav. Kes tahab põnevamat, saab selle Haapsalu pitsikeskusest, kus müüakse Haapsalu käsitööseltsi liikme Lehti Schwindti pitsilisi retuuse.

Pitsilised retuusid mõtles Lehti Schwindt välja, sest „vaja on teha tootearendust”. Need on osutunud väga nõutud kaubaks.

„Ilusad, soojad ja nende väljanägemist saab muuta, kui kanda nende all eri värvi sukki,” rääkis Lehti Schwindt.

Retuusid on kootud masinal, millega kaasas olnud raamatust võttis Lehti Schwindt ka mustri.

Peale retuuside teeb Schwindt ka pitssääriseid ja -kätiseid. Retuusid maksavad 39 eurot, säärised 30 eurot ja kätised 20 eurot. „Kätised on head daamidele, kes tahavad varrukateta kleidiga peole minna,” soovitas ta.

Kes tahab pitsilisi retuuse, kätiseid või sääriseid, peaks läbi astuma pitsikeskusest, kus on kudumid müügil ja kus antakse Lehti Schwindti kontaktandmeid.