Läänemaalt kingikotti: Vildist kübar või naljakad sussid (Kullamaa vald)

Urmas Lauri

Vildist kübarad. Foto: Urmas Lauri

Koluvere külas Oja talus on pisike omamoodi käsitööpood, kust saab jõulukingiks osta uhked vilditud sussid. Kui need ei meeldi, siis on Külliki Nõul pakkuda veel palju muud põnevat.

Kui Ristilt Virtsu poole sõita, siis enne Koluveret juhatab teeviit vasakule, Oja talu käsitööpoodi. Talu väravas tuleb hoog maha võtta, telefon välja otsida ning käsitööpoe numbril helistada. Seepeale tuleb perenaine, kamandab pirakad lambakoerad vait ning juhatab külalise tillukesse poodi.

Seal on uhke kübarate-kaabude riiul, seepe suures valikus, randmesoojendajad, saunamütsid, seebialused, vaibad, preesid ja ka jõuluehted. Kõik on Külliki Nõu enda tehtud asjad.

Vilditud sussid maksavad 25 eurot, vildist padjaümbrised 35 eurot, kübarad-kaabud on 30–40 euroga.

Külliki Nõu on kogu elu teinud käsitööd. Menukamaks peab perenaine oma kübaraid ja kaabusid. Neid on ta viltinud ja vorminud juba 17 aastat. „Kübarad on praegu saadaval Saksamaal kahel jõululaadal ja Tallinnas Raekoja platsil,” ütles Nõu.

Oma poe tegi Külliki Nõu Oja talus lahti pool aastat tagasi. Haapsalus tasub tema tooteid otsida Marimirdi poest.