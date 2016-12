Läänemaalt kingikotti: Matsalu maius (Lihula) (2)

Kaie Ilves

Magusaamps Matsalu maius. Foto: Arvo Tarmula

Kolm aastat tagasi lõid kaks naist, Kersti Ajaots Lihulast ja Kaja Kivisalu Oidremalt, ettevõtte, mis hakkas tootma Matsalu maiust – martsipanist linnumune. Puhta käsitöömartsipani sisse segatakse pähklipuru ja kanepiseemneid ning veeretatakse linnumunataolised pallikesed. Esialgu veeretati mune Soome martsipanist, nüüd juba mõnda aega Saksa martsipanist, sest selles on mandleid rohkem ja maitse tugevam.

Matsalu maius on loodud tutvustama Läänemaad, Lihulat ja Matsalu linnuriiki. Pallikesed meenutavad linnumune, pakenditel on kasutatud linnuparve ja Lihula lilltikandi motiive. Matsalu maiust on kahte sorti: kanepiseemnete ja pähklipuruga porgandi- ja peedivärviga maalitud linnumunad ning ökotoode – kanepiseemnetega, värvimata ja sada protsenti mahe. Kõik pakendid on ühesuurused, neisse mahub sada grammi martsipanimune. Saadaval on nad kahel moel – karbis ja paberkotikeses. Läänemaal saab Matsalu maiust osta Lihula ja Haapsalu Konsumist. Ökomune Läänemaal ei müüda, kuid neid võib saada otse tootjailt endilt.

Tootjailt saab otse tellida ka uue, äsja välja töötatud retsepti järgi valmistatavaid mune šokolaadi ja teraviljagraanulitega. Poodidesse jõuavad need uuel aastal.

Pakike Matsalu maiust maksab umbes viis eurot.