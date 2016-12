Jõululõhna teevad kuused, kapsad ja vorstid

Kaie Ilves, Urmas Lauri

Haapsalu turuplatsi magusaimas müügikohas otse värava kõrval saab osta jõululõhna – hapukapsast ja kuuski.

„Võtke, maitske! On hapumat ja mahedamat. Hapum on hea teine päev pärast pidu. Mahedam on hea moorida,” pakkus eile Haapsalu turul hapukapsast Risti mees Olev Orgmets. Kuigi turul oli ka teisi kapsamüüjaid, lookles järjekord vaid Orgmetsa leti ees.

Orgmetsal läheb 20. aasta kapsast hapendada ja müüa. „Väheke kogemust juba on,” ütles Orgmets. Näiteks soola on ta hakanud panema kolmandiku jagu vähem – kui soolalihaga keeta, siis ei lähe mürksoolaseks. Tänavune jälle on mõrkjam sort – ei lähe pehmeks, seisab kauem krõmps. Hapum kapsas on hapnenud üle kuu, mahedam paar nädalat vähem. Üldse pani Orgmets tänavu hapnema paari tonni jagu kapsast. Eile tuli ta turule, 170 kilo kapsast kaasas. Kas see kõik ka ära läks, ei tea. „Päev alles noor,” ütles Orgmets hommikul.

Kõige rohkem on ta päevas müünud 400 kilo hapukapsast, 350 kilo päevas pole mingi haruldus. Kapsa hind on aastaid olnud Orgmetsal sama – kaks eurot kilo eest. Orgmets ütles, et konkurendid teda ei mõjuta: olgu neil hind kõrgem või madalam, kes tahab Orgmetsa kapsast, see ostab Orgmetsa kapsast. Isegi Hiiumaa naised ütlevat, et Orgmetsa kapsas on kõige parem, ja nemad naljalt mandrikaupa ei kiitvat. Hiiumaal on Orgmets kapsast müünud kolm aastat. Haapsalu turul on ta enne pühi veel täna ja homme.

10 eurot kuusemeeter

Orgmets on juba aastaid koos kapsastega müünud ka jõulukuuski. Need toob ta oma metsast Piirsalust.

Kuusemeeter maksab 10 eurot. „Nii on ta nagu kogu aeg olnud,” võrdles Orgmets praegusi hindu eelmiste aastate omadega. Aastate jooksul on tal välja kujunenud oma ostjaskond. „Mul on ka püsikliendid, kes tahavad suuremat, kolmemeetrist kuuske. Helistavad, tellivad ette,” selgitas kuusemüüja.

Orgmets alustas kuuskede müümist Haapsalus laupäeval. Turuaia ääres kuuskede juures toimetanud Eli Pärnpuu ütles kuuskede kohta, et need peaksid pikka aega vastu pidama. „Osa on eelmisel nädalal, osa ka alles eile metsast toodud,” ütles Pärnpuu. Ise ta metsas ei käi. „Äi toob,” osutas Eli Pärnpuu kapsalaua taga tegutseva Olev Orgmetsa poole.

„Osa inimesi tahab looduslikku kuuske, osa aga eelistab istanduse kuuske,” nentis Orgmets. Istanduse kuused on Orgmetsa sõnul ilusad, kuid nii tihedad, et elavat küünlatuld neil nautida ei saa. „Nendele saab ikka elavat küünalt peale panna,” kiidab Orgmets oma kaupa.

Omad ja võõrad

Rannarootsi keskuse parkimisplatsile on tekkinud jõulupuumets. „Minul läheb kolmas aasta siinsamas lambiposti all,” lausus Leedikülast pärit kuusemüüja Arno Lampster.

Haapsalu turul pakutavast on tal hoopis erinev kaup. „Meil on istanduse kuused,” selgitas Lampster. Suur osa kuuskedest on müügikõlblikuks sirgunud Valgamaal Hummulis. „Meeter on kümme,” pakkus Lampster pisemaid kuuski. Mida pikem kuusk, seda kallimaks meeter läheb. Paarimeetrise kuuse eest tuleb välja käia 30 eurot. „Kõige paremini lähevad 2,2meetrised,” nentis Lampster. „Inimesed tahavad sel aastal kitsast kuuske, mina nimetan neid kapivahekuuskedeks.”

Aga valik on metallaiaga piiratud jõulupuumetsas hoopis laiem. „Serbia kuusk, Kaukaasia nulg, hõbekuusk,” tutvustab Lampster jõulupuid. Võõrliigid on toodud Saksamaalt ja Taanist. Võõramaalastest on parem minek Kaukaasia nulul. Kuigi võõramaised on kodumaistest ligi poole kallimad, lähevad ka need hästi kaubaks. Eriti armastatakse nulgusid, neid oli eile keskpäeval alles vaid kaks.

Ise kuusemüüja jõulupuud tuppa ei too. „Ma ei salli kuuse lõhna,” tunnistas noormees ja lisas, et isegi töökindaid ei vii ta kodus tuppa kuivama.

Palivere naine Maie Miku müüb oma metsast raiutud kuuski Randsalu veski kõrval. Sealsamas on ta jõulukuuski müümas juba neljandat aastat, umbes tosina aasta jooksul enne seda müünud ta kuuski hoopis Tallinnas.

„Kümme on meeter, juba viis-kuus aastat on sama hind olnud,” ütles kuusemüüja. 2,5meetrise saab kätte 30 euroga.

„Meil on kuused elektriliini alla kasvama pandud,” ütles Miku. „Aastaid tuleb ikka oodata. See on mingi kaheksa-aastane,” tutvustab ta tillukest kuusekaunitari. Ka Miku kuused on värsked ja peaksid pikka aega olema pudisemiskindlad. „Nädal enne müüki käime metsas, teeme valmis,” selgitas Palivere naine.

Haapsalu rahvale meeldivad Miku sõnul kitsad kuused. Maie Miku sõnul on jõulukuuseturg aastate jooskul muutunud, eelistatakse rohkem istanduse kuuske. „Istanduse kuusk on nii tihe, et sinna ei mahu ehted ära,” nimetas Miku veel ühe oma metsakuuskede eelise.

Verivorstid karulauguga

Linnamäe lihatööstuses algas jõuluhooaeg selle nädala alguses. Lihatööstuse juhataja Indrek Loorensi sõnul kasvab jõulueelsel nädalal tootmine 30–40 protsenti. Päris kahes vahetuses Loorensi sõnul praegu Linnamäel ei töötata, poolteises aga küll.

Nii imelik kui see ka pole, oleneb jõulutoidu müük ilmast. „Kui lumi on maas, ostetakse ahjupraadi ja verivorsti palju rohkem,” ütles Loorens.

Ostjate lemmikud on tänavu põdraliha verivorstid lambasooles, verivorstid karulauguga, Linnamäe lihane sült ja hirvelihapasteet. Kolm viimast on uudistooted. Linnamäe kõige eksootilisem toode on Loorensi sõnul karulihakonserv.