Läänemaalt kingikotti: Vormsi leib (2)

Kaire Reiljan

Vormsi leiba valmistab pagar Kersti Viiol. Foto: Arvo Tarmula

Kui vormsilastelt küsida, mis on kohalik toode, mida võiks kingikotti panna, nimetatakse esimese asjana õlut ja leiba. Vormsi õlu on endale juba nime teinud ja jõudnud isegi Tallinki laevadele, kuid seda toodetakse siiski veel mandril. Vormsi leib aga valmib saarel.

„Kohutavalt hea leib on,” kiitis üks vormsilane. Ka Vormsi pagar Kersti Viiol kinnitab, et seni on tagasiside olnud hea.

Vormsi leiva tootmine läks lahti tänavu augustis ja praegu küpsetatakse seda Vormsi kõrtsi Krog nr 14 köögis. Viioli sõnul on jäädud ühe leivasordi juurde. „Meil on juuretise baasil rukkileib, pärmi ei lisata. Leiva sees on ka päevalille- ja kõrvitsaseemneid,” tutvustas Viiol. Päts kaalub 700 grammi.

Vormsi leiba saab osta peamiselt saare kauplusest ja tellimise peale on seda ka mandrile toodud. Kersti Viioli sõnul kulub aga tellimuste laialiveoks terve küpsetuspäev. Seetõttu on nüüd käima läinud koostöö Hingepesa poega Haapsalus, kuhu saadetakse saarelt leiba vähemalt kord nädalas, kolmapäeviti.