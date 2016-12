Läänemaalt kingikotti: Tammejuure talu kanepitooted (Martna) (1)

Kaire Reiljan

Kanepijahu või kanepiõli sobib hästi kingikotti. Foto: Arvo Tarmula

Martna valla Tammejuure talu kanepitooted tutvustamist eriti ei vajagi. Suure-Lähtru mõisa kõrval tegutsev mahetalu kasvatab põllumajanduslikku kanepit, millest saab nii õli kui ka seemneid ja jahu. Peale kanepi kasvatab mahetalu ka rüpsi ja nisu ning mahehernest.

Kui Tammejuure talu toodangust sobiks kingikotti poetada ka kanepijahu või -seemneid, on Karin Tiidu sõnul kõige populaarsem ikka kanepiõli.

„Inimeste meelest on see põnev toode, mida saab kasutada nii toidu sees kui ka nahale määrimiseks,” rääkis Tiit. Tammejuure talu kanepitooted on jõudnud müügile peaaegu kõigisse Eesti linnadesse. Haapsalus saab neid osta ökopoest Allikas ning Haapsalu ja Uuemõisa Konsumist.