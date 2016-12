Läänemaalt kingikotti: Pelletikorv Pelle (Hanila)

Kaie Ilves

Pelletikorv. Foto: Urmas Lauri

Pelle pelletikorvid on Kõmsi K.Meti traadivabriku kõige uuem toode. Korv pannakse pelleteid täis, see põleb kuni viis tundi. Süüdata tuleks pealt, kasutades süütevedelikku, kuid sobivad ka süütetabletid või pilpad. Esimestel tundidel põlevad pelletid leegiga, hiljem hõõguvad. Õhku saab tuli korvi põhjas ja külgedel olevaist augukestest. Põlemise ajal pelleteid segada ega juurde lisada ei ole vaja, vastupidi, see võib põlemist takistada ja olla ohtlik. Kui pelletid on põlenud, saab korvi koldest välja võtta. Sobib nii ahju kui ka kaminasse.

K.Meti pelletikorvid on valmistatud kuumakindlast roostevabast terasest. Et küttekoldeid on mitmes suuruses, on eri mõõtu ja kuju ka pelletikorvid: ümar, ovaalne ja kaks kandilist, üks ümarate, teine teravate nurkadega, seitsme-, üheksa- ja kümneliitrised. Pelletikorv maksab 60–80 eurot. Osta saab näiteks Haapsalu Bauhofist.