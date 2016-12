Tervishoid saab tuleval aastal riigieelarvest 10 miljonit eurot lisaks

Toimetanud Urmas Lauri



Taastusravihaigla. Foto: Urmas Lauri

Riigikogu võttis vastu 2017. aasta riigieelarve, millega riik suurendab tuleval aastal tervishoiu rahastamist 10 miljoni euro võrra. Aasta alguses jätkab valitsus arutelusid tervishoiu rahastamisele pikaajalise lahenduse leidmiseks.

„Riik on leidnud tulevaks aastaks tervishoiule 10 miljonit eurot lisaraha, millega saame parandada eriarstiabi kättesaadavust mitmel erialal. See on kinnitus, et uus valitsus suhtub tervishoiu rahastamisse tõsiselt,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Arutelud tervishoiu rahastamisele tervikliku lahenduse leidmiseks jätkuvad ja kevadeks, kui valitsus arutab riigieelarve strateegiat, on ka pikaajaline plaan olemas.“

Lisarahaga plaanitakse suurendada 2017. aastal kardioloogia ja neuroloogia operatsioonide arvu ning lühendada plaaniliste järjekordade maksimumpikkust neli korda – kaheksalt kuult kahele kuule. ”Tegemist on kahe erialaga, kus operatsioonile pääsemise aeg on määrava tähtsusega, sest ravi tulemus sõltub otseselt ravi alustamise ajast,” selgitas minister.

Lisaks hakkab haigekassa täiendavalt hüvitama enam kui 200 inimesele bioloogilist ravi. “Tegu on uue põlvkonna väga kallite ravimitega, mis oluliselt leevendavad spetsiifiliste diagnoosidega, nagu näiteks sclerosis multiplexi, astma ja urtikaaria haigusseisundiga patsientide seisukorda,” lisas Ossinovski.

Sotsiaalministeerium esitas tänavu juulis valitsusele ettepanekud ravikindlustuse tulubaasi laiendamiseks ja tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks, ravikindlustuskaitse laiendamiseks ning omaosaluse koormuse vähendamiseks. Lisaks tehti ettepanekud täiendavate analüüside vajalikkuse osas. Ettepanekud on välja töötanud sotsiaalministeeriumi eestvedamisel moodustatud töörühm, kus osalesid ka rahandusministeerium, haigekassa, WHO ja haiglate liit.