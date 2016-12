Galerii: Ridala volikogu kiitis Haapsaluga ühinemise heaks (6)

Urmas Lauri

Täna Pusku turismitalus peetud istungil kiitis Ridala volikogu heaks liitumise Haapsaluga. Ühinenud omavalitsus hakkab kandma nime Haapsalu linn.

Ühinemiotsuse eel kõnesid ei peetud ning sõna ei võetud. Valli Ender nõudis, et toimuksid nimelised hääletused.

Nii ühinemislepingu ja lisade kinnitamise kui ka haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse poolt oli kümme volikoguliiget, vastu hääletajaid oli viis. Haapsaluga liitumise vastu olid valimisliidu Ühinenud Ridala liikmed Toomas Vallimäe, Toomas Schmidt, Lea Samarajev ja Valli Ender ning Keskerakonna fraktsiooni liige Janek Hiiemäe.

Olev Peetris on algusest saati Haapsaluga liitumisläbirääkimistest osa võtnud. Korra olnuiid Peetrisel ka hetk, kus ühinemine tundus lootusetu olevat. “Vahepeal üks kord oli,” meenutas Peetris. “Aga see läks suhteliselt kähku üle.”

Täbaraks hetkeks ei pidanud Peetris hetke, mil Lääne Elu mõni aeg tagasi kirjutas, et Ridala võib Haapsaluga ühinemisele “ei” öelda, sest veel kuu aega tagasi oli täna ühinemise vastu hääletanutel volikogus veel paar-kolm mõttekaaslast lisaks. “Ah ei, see oli ajakirjanike fabritseeritud…,” lõi Peetris käega, kuid lisas, et väike kahtlusevari tal ikka oli. “Üks protsent,” täpsustas ta.

Selleks, et mis siis saab, kui Haapsaluga ühinemisest asja ei saa, Peetris ei valmistunud. “Ei, selleks ma valmis ei olnud. Ma olin 99 protsenti kindel, et ühinemine tuleb,” arutles volikogu esimees.

Volikogu istungi lõpuks kohale jõudnud Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et kõhklust, et ühinemist Ridalaga ei tule, tal väga ei olnud. “Ma käisin kõik need külad, külaseltsid läbi…,” meenutas Sukles. “Noh, Puisesse ma ei jõudnud, aga kõik ülejäänud käisin. Seal oli ikkagi näha, et inimesed tulid, ütlesid, et palun, ühineme.”

“Kahtlusi ikka oli, sest ega ma ei saa sekkuda teise volikogu asjadesse, neist püüdsime Haapsalus olla nii kaugel kui võimalik,” lausus Sukles. “Täna tahtsin küll hääletamise ajaks siia tulla, kuid õppisime hoopis kodumaad tundma, sõitsime Pusku asemel Puisesse. Väga hea, sõitsime Panga spordihoonest mööda ja…”

“Kui keegi sellest ühinemisest võidab, on see Ridala,sest Haapsalu elaniku jaoks väga midagi ei muutu,” nentis linnapea Sukles. “Muutub see, et ühinenud omavalitsus muutub loogiliseks, me olemegi ju koos, 84 protsenti [praeguse Haapsalu linna ja Ridala valla] elanikest elab ju linnastus.”

“Tuleb tööle hakata,” kirjeldas Suklest seda, millega nüüd tuleb tegelema hakata. “Tuleb need hirmud, mis siin ühinemisläbirääkimiste ajal esile kerkisid, need maha võtta, neid on suhteliselt lihtne teha. Ja tuleb uutele alustavatele valitsejatele luua hea algus.”

Suklese sõnul linnamehed maameestele pähe ei istu. “Ei, kindlasti mitte, see oli… minu mõte selle peale küll ei küündinud,” kinnitas linnapea.

Boonuseraha saab Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisel tekkiv Haapsalu linn 1,6 miljonit eurot, sellest 300 000 kulub ühinemiskuludeks, ülejäänud 1,3 miljonit läheb investeeringuteks. “See on suur raha,” ütles Sukles ja oleks olnud kahju, kui sellest oleks ühinemata jätmisel ilma jäädud.

Fotod: Urmas Lauri