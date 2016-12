Pikamäe: riigikogul on suur otsustusruum haldusreformi asjus

BNS

Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe (pildil) sõnul on haldusreform suures osas põhiseaduslik, kuna riigikogul on suur otsustusruum selles vallas.

Pikamäe tõi teisipäeval esile, et põhiseadus sätestab otsesõnu paragrahvis 2, et Eesti on korralduselt ühtne riik ja haldusjaotuse kehtestab seadusandja. See tähendab seda, et riigikogul on väga suur otsustusruum kujundada Eestis haldusterritoriaalset korraldust, rõhutas Pikamäe.

Tema sõnul on parlamendil õigus nii haldusterritoriaalset korraldust kehtestada kui ka muuta. “See tähendab ka seda, et parlament on suverräänne, millisel viisil omavalitsusreformi läbi viia,” lisas Pikamäe.

Küll aga märkis Pikamäe, et riigikogu ei tohi nendes otsustes olla meelevaldne ning see ongi ainus piirang, mis parlamenti selles kaasuses seob. Pikamäe tõi näiteks, et parlament ei tohi haldusterritoriaalseid küsimusi otsustada poliitilistest vaadetest lähtuvalt.

Pikamäe sõnul ei pea seadusandja pärast riigikohtu teisipäevast otsust haldusreformi asjus midagi ette võtma, kuna kõrgeim kohtuaste peamises osas seda protsessi ei muutnud.