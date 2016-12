Paul Varul: riigikohus tegi põhiküsimuses väga soodsa otsuse

Toimetanud Urmas Lauri

Vandeadvokaat Paul Varuli sõnul tegi riigikohus haldusreformi seadust puudutavas kohtuotsuses selle põhiseadusele vastavuse kontrolli taotlenud omavalitsusüksuste suhtes põhiküsimuses väga soodsa järelduse, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Riigikohus nõustus taotlejatega, et 5000 elaniku nõue ei ole määrava tähendusega ning on ka muid kriteeriume," ütles Varul ERR.ee-le.

"Tähtsaim järeldus on ja riigikohus on seda ka põhjalikult käsitlenud, et nende omavalitsuste, kus on alla 5000 elaniku, iseseisev jätkamine on siiski võimalik. Samuti on võimalik omavalitsusel sundliitmist kohtus vaidlustada," kinnitas Varul.

Vandeadvokaadid Jüri Raidla, Arne Ots ja advokaat Martin-Johannes Raude, kes esindasid haldusreformi asjas valitsust, märkisid, et ka riigikohus rõhutas, et Eesti on ühtne riik ning kohalikud omavalitsused ei ole mõeldud olema "riigid riigis" ning haldusterritoriaalse korralduse muutmine on oluline riigielu küsimus, mille otsustamine peab olema seadusandja pädevuses.

