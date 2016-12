Meie Maa: endine esileedi esitles raamatut

Toimetanud Urmas Lauri

Ingrid Rüütel esitles laupäeval Muhu põhikooli saalis poolesajale inimesele oma raamatut Muhumaa lauludest ja tantsudest, kirjutas Saaremaa päevaleht Meie Maa.

“See on hästi paks ja põhjalik raamat. Eelmisel aastal ilmus samateemaline topeltplaat. Need on Ingrid Rüütli rahvalaulude kogumisekspeditsioonidelt aastatel 1974-1975 saadud töö tulemused,” ütles Muhu muuseumi direktor Meelis Mereäär.