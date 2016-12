Kullamaa vallavanem: riigikohus tegi hea otsuse

Riigikohus tegi omavalitsuste sundliitmise asjus otsuse, mis jättis kõigil asjaosalistel heas mõttes käed ja näo puhtaks, kommenteeris Kullamaa vallavanem Jüri Ott.

Kullamaa ja veel 25 omavalitsust soovisid riigikohtult haldusreformi seaduse mõni punkti kehtetukstunnistamist. Riigikohus otsustas täna, et põhiseadusvastane on üksnes valitsuse algatatud ühinemise kulu 100 000 euro suurune ülempiir.

Nii võimalik sundliitmine kui ka 5000 elaniku piir on kohtu hinnangul õigustatud.

„Riigikohus leidis, et haldusreformi seaduse on vastu võtnud riigikogu, seega ei saa rääkida meelevaldsest piiride muutmist,” selgitas Jüri Ott.

5000 elaniku piiri osas oli riigikohus Oti hinnangul kõhklevam. „Riigikohus leidis, et nemad ei ole küll pädevad ütlema, kas 5000 elanikku on õige piir või mitte. Omavalitsuse võimekuse kriteeriumid oleks võinud küll olla paremini välja toodud, aga põhimõtteliselt on alust arvata, et suurem omavalitsus on võimekam,” kommenteeris ta.