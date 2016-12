Ilmateenistuse prognoos jõuludeks muutub üha pehmemaks

BNS



Ilmateenistus lubab jõuludeks vihma ja lörtsi. Foto: Urmas Lauri

Mida lähemale jõuavad jõulupühad, seda pehmemat ilma ilmateenistus selleks ajaks prognoosib.

23. detsembril liigub üle Läänemere ümbruse aktiivne madalrõhulohk. Tihenev pilvemass jõuab hommikuks ja liigub päeval üle Eesti. Sajab vihma ja lörtsi. Edela- ja läänetuul on tugev, puhanguid on sisemaal kuni 14, rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni +3 kraadi, päeval +1 kuni +4 kraadi.

Jõululaupäevaks ehk 24. detsembriks praeguse prognoospildi alusel ilma rahunemist oodata ei ole. Järgmine aktiivne madalrõhkkond jõuab Norra merele, laieneb Läänemere poole ja survestab Eestist lõuna pool valitsevat kõrgrõhkkonda. Kahe rõhuala piirimail on öö tuuline, aga suurema sajuta. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Päeval pöördub tuul lõunasse, õhtul kagusse ja paisub väga tugevaks. Puhangud võivad sisemaal ulatuda 15, rannikul 20 m/s ning pole välistatud, et vastu Läänemerd on tuul veelgi tugevam. Saju tõenäosus suureneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Jõuluõhtul langeb temperatuur Kesk- ja Ida-Eestis kraad alla 0, Eesti lääneosas jääb aga 0 kuni +2 kraadi piiresse.

Pühapäeva öösel võib Skandinaavia kohal uus osatsüklon tekkida ja edasi üle Botnia lahe liikudes katab Eestit selle lõuna-kaguserv. Sajab lörtsi ja vihma, öösel Kesk- ja Ida-Eestis ka lund. Puhub väga tugev edela- ja lõunatuul. Õhtul võib tuul tormiks paisuda. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni +2, Kesk- ja Ida-Eestis 0 kuni -2 kraadi, päeval tõuseb temperatuur kõikjal üle 0 kraadi, ulatudes kohati kuni +4 kraadini.

Järgmise nädala esmaspäeva öö tuleb madalrõhkkonna servas lörtsi- ja vihmasajune ning tormine, praegustel andmetel võivad puhangud sisemaal kuni 20, saartel ja rannikul 25 m/s ja enamgi tõusta. Päeval sajuhood hõrenevad ja tuul annab pisut järele. Tuleb 1-6 kraadi sooja.