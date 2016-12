ERR: Savisaare kaasus võtab Keskerakonna õigusabikuludest üle poole

Edgar Savisaar. Foto: Arvo Tarmula

Edgar Savisaare õigusabikulud moodustavad Keskerakonna üldistest õigusabikuludest üle poole.

Partei peasekretär Jaak Aab ütles ERR-i portaalile, et kuna lepingud on konfidentsiaalsed ei saa advokaadibüroodele üleval olevate võlgade täpseid summasid välja öelda, küll aga ütles ta, et praegu üleval olevate õigusabikulude suurusjärk on umbes 170 000 eurot. Sellest üle poole moodustab õigusabi Edgar Savisaarele, lisaks on raha kulunud Kalev Kallole ja MTÜ-le Eesti Keskerakond. Garantiikirjade juhtumile õigusliku hinnangu saamiseks kasutati ka vandeadvokaat Paul Varuli teeneid. Erakonna eelarve on ca 1,5 miljonit eurot.

Aab ei soovinud öelda, kui palju Keskerakonnal hetkel reaalset võlga oleval on, aga märkis, et see on täiesti tavaliste rahavoogudega kaetav. Kui tõenäoline on see, et Savisaar ise selle nõude enda kanda võtab on Aabi hinnangul raske ennustada.

