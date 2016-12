Arto Aas: riigikohtu otsus kõrvaldas viimase takistuse haldusreformi lõpuni viimisel



Arto Aas. Foto: Arvo Tarmula

Endine riigihalduse minister ja haldusreformi käivitaja Arto Aas ütles tänast riigikohtu otsust kommenteerides, et haldusreformi seaduseelnõu põhiseaduspäraseks kuulutamine annab lõpliku kindlustunde reformi läbiviimiseks.

„Riigikohtu tänane otsus pakub rõõmu ja kergendustunnet. Haldusreformi takistamiseks pole enam õiguslikke võimalusi ja see loob tingimused võimekamate omavalitsuste loomiseks,“ lausus Aas.

„Paljud omavalitsused, kes ootasid tänast riigikohtu lahendit, saavad nüüd läbirääkimised lõpuni viia ja veel enne uut aastat volikogudes ühinemislepingud heaks kiita. Kriteeriume mittetäitvaid ja omaalgatuslikest ühinemistest loobunud omavalitusi ootab järgmisel poolaastal ees valitsuse juhitud ühendamisprotsess,“ lisas ta.

Riigikohtu otsus tühistada 100 000 euro suurune sundühendamiskulude ülempiir ei valmista Aasa sõnul riigile sisulisi probleemi, sest need rahalised vahendid on valitsuse reservfondis olemas. „Ülempiir sai seadusse pandud varasemate ühinemiskogemuste järgi, kui kulud on jäänud alla 70 000 euro,“ selgitas ta.

„Ligi 20 aastat oodatud haldusreformi puhul on tegemist viimase kümnendi ühe suurima reformiga, mis Taavi Rõivase valitsuse poolt edukalt käivitati. Haldusreformi kõrval on tähtis, et uus valitsus jätkaks teiste oluliste riigireformide elluviimisega – nullbürokraatia projektiga bürokraatia vähendamiseks, riigi kulude ülevaatamisega ja ambitsioonika erastamisprogrammiga,“ ütles eelmise valitsuse majandus- ja taristuminister, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Aas ja Michal tänavad haldusreformi ettevalmistamisel osalenud riigijuhte, ametnikke, eksperte ja Jüri Raidla advokaadibürood.