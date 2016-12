Vallad üritavad 5000 elanikku täis saada kingituste abil

BNS

Vaivara uued elanikud võivad võita Subaru Foresteri. Foto wikipedia

Napilt vähem kui 5000 elanikuga vallad meelitavad sundliitmise vältimiseks uusi elanikke kingitustega, et nõutav elanike arv aasta lõpuks siiski täis saada, kirjutab Eesti Päevaleht.

Teisipäeval langetab riigikohus otsuse, kas Eesti omavalitsusi juba aastaid ärevil hoidnud haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavad sätted on põhiseadusega vastavuses.

Omavalitsustel on jäänud veel kaks nädalat, et ületada seadusega nõutav 5000 elaniku piir. Erandite küsimus ja segane jutt on pannud paljud omavalitsusjuhid õlekõrrest haarama ning uute elanike meelitamise eesmärgil tuuakse mängu nii autod kui ka kokaraamatud.

Raasiku vald pakub võimalust osaleda kuue reisipaketi loosimises, millest kolm viivad Kreetale ja kolm Türki. Loos toimub ainult siis, kui aasta alguseks on vallas 5000 elanikku.

Kadrina vald pakub kingituseks on kokaraamatut ja spordikeskuse aastast tasuta kasutamisvõimalust. Lisandus ka saunaklubi tasuta külastus.

Vaivara vald pakub kõigile, kes registreerivad ennast aasta lõpuks Vaivara valla või Narva-Jõesuu linna elanikuks, võimalust osaleda sõiduauto Subaru Forester loosimises.

Hiiu vald aga lubab kinkida igale uuele vallaelanikule järgmise aasta alguses Hiiumaa ettevõtjate toodangut.

Ühinemisotsuse on praeguseks teinud 17 piirkonnas kokku 60 omavalitsust. Paljud volikogud on kavandanud ühinemise otsustamise alanud nädalasse. Kui paljud volikogud jätavad otsuse tegemata, selgub jaanuari alguseks.

Riigikohtusse pöördunud kohalikud omavalitsused on vaidlustanud haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.

Omavalitsusjuhid ise on aga kõhkleval seisukohal ega näe võimalust, et ka nende kasuks tulev riigikohtu lahend suudaks sundliitmist peatada.