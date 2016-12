Lõuna-Läänemaa koolinoored selgitasid parimad sisekergejõustikus

Jaanus Getreu

Nooremad medalivõitjad. Foto erakogu

Lõuna-Läänemaa noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus lõpetasid sealsetele aktiivsetele spordilastele võistlusrohke spordiaasta. Lapsed said end proovile panna kolmel alal: 25 meetri jooksus, paigalt kolmikhüppes ja topispalliviskes.

Võistluste jaoks oli spetsiaalsed medalid valmistanud OÜ Dari ja laste spordirõõmule aitasid kaasa kohtunikud-õpetajad Väino Põld, Martin Vänt, Meelis Põhako, Jaanus Getreu, ning lapsevanemad Siive Knäzeva ja Jüri Saatmäe.

Just kergejõustiku harrastamist ja võistlustel väga sagedast osavõttu võiks nimetada selle piirkonna noortespordi 2016 aasta märksõnaks. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja Läänemaa kergejõustikuklubi koostöös on kergejõustikuradadele sel aastal toodud palju jalgpallureid ja 90 % Läänemaa kergejõustikuklubi sportlastest ongi Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi mängijad. Kindlasti on kergejõustiku sihipärane harjutamine tulnud pallimängijatele kasuks.

Spordilapsed näitasid Lihula gümnaasiumi spordimajas peetud võistlustel häid tulemusi. Kõmsi kooli 12-aastase Kulla Saatmäe sai 25 m jooksus aja 4,10. 14-aastane Lihula poiss Randy Põld sprintis sama maa 3,88-ga. 11-aastase Lihula poiss Karl Murumets jooksis aja 4,3 ja hüppas paigalt kolmikut 6.20. 13-aastaste Virtsu tüdruku Trinity Õismetsa ja Lihula poisi Virgo Valliku paigalt kolmikhüppe võidutulemused olid 6.43 ja 6.88.

Võistlustel osales 50 kokku koolilast kõikidest selle piirkonna koolidest. Kõige suurema osalejaskonnaga oli poiste 11-12 aastaste vanusegrupp ja kõige vähem oli võistlejad 17-18 aastaste sportlaste klassis.

Meistrid:

9-10-aastased poisid

25 meetri jooks: Timmo Kaasik, Lihula 4,67

Paigalt kolmikhüpe: Raikko Kanter, Lihula 5.24

Topispallivise: Eric Reisel, Lihula 8.00

11-12-aastased tüdrukud

25 meetri jooks: Kulla Saatmäe, Kõmsi 4,10

Paigalt kolmikhüpe: Kulla Saatmäe, Kõmsi 6.08

Topispallivise: Kulla Saatmäe, Kõmsi 11.50

11-12-aastased poisid

25 meetri jooks: Karl Murumets, Lihula 4,29

Paigalt kolmikhüpe: Karl Murumets, Lihula 6.20

Topispallivise: Henry Põld, Lihula 10.50

13-14-aastased tüdrukud

25 meetri jooks: Trinity Õismets, Virtsu 4,47

Paigalt kolmikhüpe: Trinity Õismets, Virtsu 6.43

Topispallivise: Trinity Õismets, Virtsu 9.50

13-14-aastased poisid

25 meetri jooks: Randy Põld, Lihula 3,88

Paigalt kolmikhüpe: Virgo Vallik, Lihula 6.88

Topispallivise: Kardo Roosma, Lihula 13.75

15-18-aastased tüdrukud

25 meetri jooks: Hanna Hatto, Lihula 4,42

Paigalt kolmikhüpe: Kerli Ristikivi, Virtsu 6.14

Topispallivise: Hanna Hatto, Lihula 10.00

15-18-aastased poisid

25 meetri jooks: Ainar-Sten Junker 3,76

Paigalt kolmikhüpe: Ainar-Sten Junker, Lihula 7,71

Topispallivise: Martin Teppan, Lihula 13.25.