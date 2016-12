Kaiu, Raikküla ja Rapla vald allkirjastavad ühinemisleppe

BNS



Rapla haigla asub Rapla linnas, naabridega ühinemisel saab omavalitsus nimeks Rapla vald. Foto: Rapla haigla

Raplamaa Kaiu, Raikküla ja Rapla vallad allkirjastavad neljapäeval ühinemislepingu, uue omavalitsuse nimeks saab Rapla vald.

Neljapäeval kogunevad Raplamaa Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla volikogud hääletama omavalitsuste ühinemislepingute üle ning seejärel kirjutavad omavalitsuste esindajad alla ühinemislepingule, teatas BNS-ile Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindaja. Uue omavalitsuse nimeks saab Rapla vald. Moodustuvas Rapla vallas elab ligi 13 000 inimest.

Rapla linn jääb maakonna keskuseks ja jätkab asustusüksuse staatuses vallasisese linnana.

Samas pole Kaiu vallal ühist piiri Raikküla valla ning praeguse Rapla vallaga.

Omavalitsusliidu esindaja ütles BNS-ile, et nii ekspertide kui ka rahandusministeeriumi hinnangul on sarnane ühinemine õiguspärane. Ta lisas, et Kaiu ning ülejäänud kahe omavalitsuse vahele jääv Juuru vald ei ole alustanud ühinemiskõnelusi ning juhul, kui riigikohus ei tunnista haldusreformi seadust põhiseaduse vastaseks, ootab Juuru valda ilmselt ees sundliitmine.

Kaiu, Raikküla ja Rapla vald esitavad ühinemisdokumendid maavanemale hiljemalt tuleva aasta 1.jaanuariks. Kolme omavalitsuse ühinemine saab teoks ja leping jõustub järgmiste kohalike valimiste ajal. Uues vallavolikogus saab olema 27 liiget. Tekkiv omavalitsus säilitab kõik praegu toimivad hallatavad asutused.