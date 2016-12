Juhtkiri: ohtlik vaikus

Väidetavalt sidus Haapsalus vahistatud pagulane hiljuti oma naise radiaatori külge, kallas ta süütevedelikuga üle ja ähvardas põlema panna. Info on pärit riigikogu istungi avalikust stenogrammist, ütlejaks riigikogu liige Henn Põlluaas (EKRE). Põlluaas kinnitas Lääne Elule, et see on täiesti usaldusväärne info, mitte kuulujutt.

Põlluaasa juttu ei kinnita Lääne Elule ükski ametnik. Ükski ametnik ei lükka seda ka ümber. MTÜ Pagula juht Innar Mäesalu ütleb, et ei saa midagi öelda, nagu ta ei saa midagi öelda ka selle kohta, miks ta midagi öelda ei saa. Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare ei kommenteeri. Politseijuht Andrei Taratuhin ei räägi midagi, sest algatatud on kriminaalasi, mille üksikasju ei saa ta avaldada. Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm hakkas aga riigikogu liiget õpetama, manitsedes, et parlamendi liikme lause on taunitav ja võib tunnistajaid mõjutada.

Ühest küljest on ametnike vaikimine õigustatud. Tõepoolest, eeluurimise info on tundlik ega kuulu avalikustamisele. Eraelu kaitse tagamise koha pealt on juhtum veel eriti delikaatne. Teisest küljest on tegemist juhtumiga, mille üksikasju peaks avalikkus teadma ka sel juhul, kui oleks tegemist Jüri või Antsu, mitte sõjapõgenikuga, sest juhtum on lausa äärmuslikult ohtlik. Eestisse pakku tulnud naist lahutas tulesurmast väidetavalt väga vähe aega.

Mida arvata sellest, et prokuratuuri pressiesindaja arutleb küsimustele vastamisel selle üle, mida riigikogu liikmel sünnib rääkida ja mida mitte?

Sellest aga, mis siis ikkagi tegelikult juhtus, on veel tähtsam, mis saab edasi. Varem või hiljem naist väidetavasti elusalt süüdata ähvardanud mees vabaneb. Kuhu ta elama asub? Kuidas on tagatud naise ja laste kaitse, sest mees võib neile ohtlik olla? Kas on arvestatud võimalusega, et mees, kes on toiminud oma parema äranägemise järgi ega saa tõenäoliselt õieti aru, miks ta vahi all on, võib lõpuks radikaliseeruda, sest tema arvates on teda koheldud ebaõiglaselt? Ka neile küsimustele ei vasta keegi. Võib-olla ei osatagi vastata. See vaikus aga on juba ohtlik.