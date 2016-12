Haapsalus annavad kontserdi Ivo Lille ja Ines Maidre

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Toomkirik. Foto Arvo Tarmula

Sel kolmapäeval annavad Haapsalu toomkirikus kammermuusikakontserdi saksofonist Ivo Lille ja organist Ines Maidre.

Ivo Lille on omandanud magistri- ja doktorikraadi Eesti muusika- ja teatriakadeemias, samuti on ta lõpetanud magistriõpingud Soomes Sibeliuse akadeemas. Ta on aktiivne saksofonisolist ja kammermuusik, seda nii klassikalise- kui jazzmuusika vallas.

Ivo Lille on osalenud mitmete ansamblite, orkestrite ja bändide töös (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Rahvusooper Estonia Orkester, NYYD Ensemble, Estonian Dream Big Band, Saksofonikvaretett SaxEst, Ivo Lille Group jt.). Olnud mitmekümne uudisteose esiettekandja ning salvestaja. Alates 2004. aastast on ta saksofoniõppejõud Eesti muusika- ja teatriakadeemias.

Ines Maidre on üks tunnustatumaid Eesti organiste, kelle tõlgenduses kõlavad ühtviisi meisterlikult nii varajane barokk, romantism kui ka tänapäeva muusika. Ines Maidre lõpetas Tallinna riikliku konservatooriumi Bruno Luki klaveriklassis ja orelierialal Hugo Lepnurme juures. Seejärel täiendas end oreli erialal aastatel 1989-91 Pariisis Ecole Niedermeyeris ning õppis 1994-1998 Bergeni Griegi akadeemias klavessiini ja barokkinterpretatsiooni. Ines Maidre on osalenud paljudel rahvusvahelistel meistrikursustel. 1991 võitis ta Prantsusmaal Versailles’ rahvusvahelisel organistide võistlusel I preemia. 1986-1992 töötas ta Tallinna riiklikus konservatooriumis oreliõppejõuna. Alates 1992 tegutseb Norras. Ta on Bergeni muusikaakadeemia dotsent ning tegutseb ansambli Musica Celines klavessinisti-organistina. Ines Maidre orelimäng on leidnud tunnustust peene stiilitunde ja virtuoossuse poolest.

Kavas:

Nicolas de Grigny – Hymn Veni creator

Ivo Lille – Nordic Landscapes

Leonard Bernstein – A Simple Song (Missa)

Filippo Capocci – Fantasie über “Veni Creator Spiritus”

Ivo Lille – Searching and Loosing

Tõnu Kõrvits – Thule koraalid