Galerii: Metsküla raamatukogu heiskas taas jõulukuuse

Kaie Ilves

Fotod: Urmas Lauri

Metsküla raamatukoguhoidja Tiina Ulm heiskab juba mitu aastat enne jõule raamatukogu lipuvardasse kuuse – see on ilus ja annab pimedal ajal valgust nagu tänavalatern. Kuuse heiskamise kombe sai Ulm Inglismaalt, kus ta nägi lastekirjanik Roald Dahli kodulinnas, et terve tänava majadel on jõuluajal kuused heisatud. See Ulmile meeldis ja ta tõi selle kombe Metskülla kaasa.