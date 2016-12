Galerii: Kaitseliit pidas lennuväljal perepäeva

Kaire Reiljan

Kaitseliidu Lääne malev pidas eile Kiltsi lennuväljal tervele perele mõeldud talvepäeva, kust astus läbi ka jõuluvana.

Kuigi esialgu oli lootus, et jõuluvana jõuab kohale õhuväe helikopteriga, sundis udune ilm korrektiive tegema ja nii saabuski punakuub hoopis kiirabiautoga. Pärast Pääsupesa lasteaia väikeste päkapike esinemist ja kingituste jagamist pidi jõuluvana juba järgmist laste juurde kiirustama, kuid lennuväljal jagus muidki tegemisi.

Väiksemad lapsed said naiskodukaitsjate juhendamisel piprakooke kaunistada ning päästeameti kohale toodud olmekonteineris ohutusega seotud ülesandeid lahendada ja filme vaadata.

Veidi suuremad sai kätt harjutada tulekustuti kasutamisel ning võistelda õhupüssi laskmises.

Paugutamist oli lennuväljal üksjagu, sest omaette võistlus sportpüssi laskmisel oli korraldatud naistele ning neljaliikmelised võistkonnad võtsid mõõtu võistkondlikul laskevõistlusel automaadiga AK4. Võistlustulle asus tosin võistkonda, kellest mitmed sündisid Kiltsis kohapeal.

Nii laste kui ka isade üks lemmikuid oli relvanäitus, kus sai Kaitseliidu kasutuses olevaid relvi lähemalt uurida ja nende kohta ka selgitusi kuulata.

Traditsioonilselt pakkusid naiskodukaitsjad ka sõdurisuppi.

Kaitseliidu Lääne maleva korraldatav Talvepäeva Kaitseliiduga on traditsioonidega üritus, mida on varem peetud ka nii Haapsalu linnuses kui ka Rannarootsi keskuses. Vahepeal tekkis aga paus. Kaitseliidu Lääne maleva ülema Rasmus Lippuri sõnul on Talvepäev hea võimalus tutvustada nii Kaitseliidu ja ka teisi jõustruktuure – see on ka põhjus, miks üritus tänavu taaselustati. Sel korral valiti toimumiskohaks lennuväli, sest mujal poleks saanud selliselt laskevõistlusi korraldada.

Võistulaskmise tulemused

Õhupüss

Noorem vanuseklass

I koht Lisandra Hlonin

II koht Henri Lõppe

III koht Brandon Leesment

Vanem vanuseklass

I koht Peeter Kaus

II koht Magnus Epkin

III koht Loora-Lisandra Ender

Henri Lõppe ja Magnus Epkin saavad oma auhinna ja diplomi kätte KL Lääne maleva staabist, Lahe 17 Haapsalu.

Fotod Arvo Tarmula