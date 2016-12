Täna on kultuurikeskuses puhkpilliorkester Haapsalu viimane kontsert

Kaire Reiljan

Puhkpilliorkester Haapsalu (pildil) annab täna Haapsalu kultuurikeskuses kontserdi, millega tähistab orkestri 35. sünnipäeva, ühtlasi paneb orkester pärast kontserti pillid lõplikult kotti.

Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis kl 16 algav tasuta kontsert kannab pealkirja „1981–2016”. Orkestri dirigendi Aarne Õunapuu sõnul jõudis orkester tegutseda ühe kuu rohkem kui 35 aastat.

„Pole pillimehi. Paljud elavad mujal ja kaugelt on keeruline proovidesse sõita,” ütles Õunapuu orkestri tegevuse lõpetamise peamise põhjuse ja lisas, et ka korraldustöö on pikapeale kurnavaks läinud.

Siiski ei välista Õunapuu, et kui leidub keegi, kes orkestri asjaajamise enda peale võtaks, ja oleks teada kindlad esinemised, mille nimel harjutada, võiks puhkpillimuusika veel kõlada küll.