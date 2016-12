Parvlaeva Leiger ristiemaks saab Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Parvlaeva Leiger ristiemaks saab Hiiumaa maavanema Riho Rahuoja soovitusel Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo (pildil).

Helgi Põllo on sündinud 30. detsembril 1956. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena. Hiiumaa ajaloo ja omakultuuri uurijana, saare tutvustajana on ta hiidlaseks olemise tähtsuse ja suuruse selgitaja. Ta on hiidlane, kellel on alati valmisolek võtta vastutust protsessides, mis aitavad saare elu-olu parandada. Näituste koostaja, lugude looja ja tunnustatud kõnelejana, teeb ta järjepidevat teavitustööd hiidlaste vaimse pärandi ja omakultuuri hoidmisel, olles osaline või eestvedaja lugematus hulgas projektides. Helgi Põllo on tuntud ja lugupeetud hiidlane nii kodusaarel, kui väljaspool.

1998. aastal annetas Vabariigi president talle Valgetähe medali, 2009. aastal nimetati ta aasta parimaks muuseumitöötajaks ja aasta parimaks koolitajaks, 2010. aastal pärandihoidjaks, 2013. aastal omistati talle Eesti Kultuurkapitali aastapreemia ja 2015. aastal Eesti Kultuurkapitali Kultuuripärli preemia. 2016. aastal annetati Helgi Põllole Hiiu maakonna teenetmärk „Hiiumaa tänab“. Ta on Hiiumaa südametunnistus. Ema ja vanaema.

Parvlaeva Leiger ristimine toimub esmaspäeval, 19.detsembril Tallinna Vanasadamas. Laev saab nime Hiiumaa mütoloogilise kangelase Leiger järgi. Parvlaev Leiger hakkab reisijaid teenindama Rohuküla-Heltermaa liinil ja asub liinile vahetult enne jõule.