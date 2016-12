Laupäeval algavad korvpalli Läänemaa meistrivõistlused

Kristjan Kosk

Läänemaa meistrivõistlusele läheb tiitlit kaitsma Haapsalu korvpallikool. Foto: Arvo Tarmula

Homme algaval Läänemaa korvpallimeistrivõistlustele on end kirja pannud viis meeskonda. Viimasel hetkel loobus osalemisest Taebla BC Jazz/Frendos.

Meistrivõistluste peakorraldaja Rudolf Lumiste sõnul on osalemisest teada andnud nii mullune võitja Haapsalu korvpallikool kui ka teise koha omanik KK Askus. Askuse on valdavalt hiidlastest koosneva klubi. Lumiste selgitas, et mängumeeste päritolu pole oluline. „Platsile saavad kõik, kelle nimi meeskonna ülesandmise lehel kirjas,” teatas peakorraldaja. Ülesandmised tuleb esitada vahetult enne esimese vooru kohtumisi.

Peale eespool mainitud meeskondade osalevad meistrivõistlustel ka Nõva, Lihula ja Tradilo meeskond. „Nõva ja Lihula on teada-tuntud kui tugevad meeskonnad, kuid üllatada võib ka Tradilo,” ütles Lumiste.

Suurimaid muudatusi on möödunud aastal tagasihoidlikult mänginud Tradilo meeskonnas. „Klubiga on liitunud mitu noort mängumeest, kelle eesmärk on tiitlivõit,” teatas Lumiste. „Tegelikult võivad kõik meeskonnad üllatada ja kindlat favoriiti on raske nimetada.”

Kõik kohtumised peetakse Haapsalu Wiedemanni spordihoones ja sissepääs on tasuta.

Mängude ajakava

1. voor 17. detsembril

12.45 Lihula – Askus

14.30 Nõva – Tradilo

2. voor 7. jaanuaril 2017

3. voor 4. veebruaril

4. voor 18. veebruaril

5. voor 19. veebruaril

Veerandfinaal 1. aprillil

Poolfinaalid 8. aprillil

Finaal 9. aprillil