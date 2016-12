ERR: pigem on tulekul Haapsalu raudtee kui Tartu-Riia rongiliin

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Haapsalu raudteejaam. Foto Arvo Tarmula

Rail Balticu nõuniku Kaido Zimmermanni välja käidud mõte, et Tartu-Riia rongiliini võiks kohe käiku panna, ei leia ministeeriumis sama entusiastlikku vastuvõttu. Konkurente napile ja kahjumis raudteetaristu investeeringurahale on mitmeid ning Tartu-Riia liin pole poliitilise otsusena välja käidud Haapsalu liiniga samas kaalus, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Haapsalu raudteele oleks vaja leida 70 miljonit eurot, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter. Samuti tuleb arvestada, et selle käigushoidmise iga-aastane kahjum lisandub iga-aastasele 20 miljoni euro suurusele raudteeliikluse kahjumile.

"Haapsalu raudtee on pigem regionaalne projekt, see pole kindlasti mitte isetasuv ja sinna tuleb väga palju lisatasu maksta, aga see on poliitiliste valikute koht. Haapsalu raudteed saaks ainult laenurahast teha, välisvahendeid selleks enam ei ole,” ütles ta.

Loe täismahus siit.