Andres Herkel: kobarmuudatuse lapsik õigustus – teised tegid ju ka!

Andres Herkel, Vabaerakond

Laste kasvatamisel on üks kuldne põhimõte. Nimelt tuleb neile mingis eas hakata selgitama, et „teised teevad ju ka!“, on üks väga halb eneseõigustus. Mingis eas hakatakse sellest pisut arugi saama, aga selline eneseõigustuse instinkt on ilmselt inimese sees.

Poliitikute kehvast lastetoast kõneleb see, et väljend „teised tegid ju ka“ kõlas valitsuse maksukobara läbisurumisel kahtepidi. Nägin Mihhail Stalnuhhinit küsimustele vastamas ja ta kordas kümneid kordi, et Reformierakond tegi ju ka! Poolteist aastat tagasi eelmise valitsuse maksukobarat teravalt kritiseerinud Kadri Simson räägib nüüd teleekraanil, et ei ole see kobareelnõu nii hull midagi, võib-olla natuke hull on vorm, aga need asjad, mida me teeme, on ju head. Tegelikult on erinevad ettepanekud läbisegi, mõnda tahaks toetada ja mõnda kindlasti mitte – see ongi nn. kobar.

Ja veel üks teleülekanne. Remo Holsmer vastas reporteri osundusele, et enne vastustas just Reformierakond Riigikogu ööistungeid ja venitamistaktikat sõnadega „vastab tõele, vastab tõele!, aga nüüd on olukord teine“.

Meenub budistliku targa ütlus, et see on karma! See on Keskerakonna karma, mida Reformierakonna opositsiooni asudes kannab ja see on Reformierakonna karma, mida Keskerakond kannab valitsuses. Kahekesi koos on nad Eesti poliitilist kultuuri vussi ajanud.

Jah, siin on ka positiivseid elemente. Majutusasutuste käibemaksu tõusu ära jätmine on selline, samuti raske kütteõli aktsiisi tõstmine on ilmselt mõistlik, diislikütuse aktsiisitõusu ärajätmine vähendab aktsiisimaksu laekumiste Lätile loovutamist (praegu tangivad just kaugsõiduautod seal). Gaasiaktsiisi tõus toob kaasa mõjusid, mis löövad lõpuks kõigi tarbijate rahakoti pihta. Jutt sellest, et mingile osale ettevõtjatest hakkame otsima järjekordselt maksuerisust, ei ole veenev. Eriti külma dušina mõjus abikaasade tulumaksu ühise deklareerimise lõpetamine. Vahepeal tehtud otsus võimaldada tulumaksuvabastust omavahel jagada jätab ühise deklaratsiooni vaid sümboolselt alles.

Maksuvaba miinimumi tõusu me tervitame. Aga samal ajal rakendatakse nii keerulist astmelist tulumaksu (ehk regresseeruvat tulumaksu vabastust), et see ei ole sugugi mõistlik. See on mitmesaja astmeline tulumaks, mis IRL-i meelest ei ole astmeline tulumaks.

Suur küsimus on see, miks me tegeleme praegu nende muudatustega, mida valitsus planeerib 2018. aastaks. Mõjuanalüüsid on ju puudu. Miks me kiirustame? Kuidagi ei tundu veenev see, et kolme päevaga võeti koalitsioonikõnelustel kogu maksupakett läbi ja nüüd viiakse see kiirkorras läbi. Siin on kindlasti vaja rohkem aega võtta. Koalitsioon lubas, et ei tee muudatusi omaenese tarkusest, vaid kuulate huvigruppe, opositsiooni ja eksperte. Üksnes lubaduseks see jäigi.

Ennustan, et ilmselt me tuleme selle kobarmuudatusena tuntud maksupaketi tagajärgede juurde millalgi paratamatult tagasi. Niisuguse tempoga nii tõsiseid asju teha ei ole otstarbekas.

Lõpuks, ma üldiselt ei usalda riigi rahanduse korraldamisel neid erakondi, kes iseenda rahanduse korraldamisega hakkama ei ole saanud. Pean silmas nii Keskerakonda kui ka IRL-i. Meil saavad erakonnad riigilt nii suures mahus raha, nagu seda elanike arvu ja SKT-d arvestades üheski teises Euroopa riigis ei jagata. Kui ikkagi suudetakse end valimiskampaaniaga miinustesse viia, siis on tegemist väga suurte riskide ja juhtimisvigadega.

Meenutan, et Vabaerakond on järjepidevalt teinud riigieelarvesse ettepanekuid kasutada poolt erakondadele eraldatavast rahast muuks otstarbeks. Nii vana kui uus koalitsioon on need ettepanekud tagasi lükanud.

Artikli aluseks on 14. detsembril 2016 Riigikogus peetud kõne.