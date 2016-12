Urmas Suklest ootab preemia (6)

Lemmi Kann

Haapsalu linnavolikogu tänase istungi päevakorras on aastalõpupreemia määramine linnapea Urmas Suklesele (pildil) ja aselinnapeadele Peeter Vikmanile, Liina Põllule ning Kaja Rootarele.

Volikogu esimees Andreas Rahuvarm ütles, et ettepaneku kohaselt saaks Sukles preemiat ühe kuupalga ulatuses. Linnapea palk on 2153 eurot.

„Linnavalitsus on Suklese juhtimisel tublit tööd teinud,“ märkis Rahuvarm. Selle aasta olulisemateks verstapostideks on tema sõnul ühinemisläbirääkimiste protsessi vedamine Ridala vallaga, Jaani 2 maja remonti, kuhu kolib kunstikool, novembri lõpus sai valmis Krahviaia rekonstrueerimisprojekt. Lisaks tunnustatakse Suklest erinevate kultuuriürituste organiseerimise ja toetamise eest. „See on väga oluline, et Haapsalut hoitakse vabariiklikul tasemel pildis, ja kaugemalgi,“ märkis Rahuvarm.

Sellesse aastasse mahtus ka universaalse spordihalli valmimine, mis lisaks kohaliku tähtsusega sporditegevuse arendamisele aitab samuti kaasa Haapsalu tuntusele nii kogu Eestis kui ka välismaal, kuna nüüd on olemas väga head tingimused spordilaagrite ja võistluste korraldamiseks.

Lisaks Suklese preemiale on päevakorras ka preemiad aselinnapeadele Peeter Vikmanile, Liina Põllule ja Kaja Rootarele, kelle preemiaraha summa oleks samuti võrdne ühe kuupalgaga. Aselinnapea palk on praegu 1838 eurot.

Rahuvarm lisas, et talle teadaolevalt ühelgi volikogu liikmel vastuväiteid pole, vähemalt pole seni keegi sellest märku andnud. „Eks reedel arutame.“

Sukles ütles, aastalõpupreemiat võivad oodata ka linnavalitsuse ametnikud. „Me ei oska praegu veel öelda, kui suurest summast jutt käib, aga aastaga on palgafondis raha kokku hoitud – osad ametikohad olid täitmata ja inimesed olid ka haiguslehel,“ selgitas Sukles.

Kui palju linnaametnikud preemiat saavad, selgub linnapea sõnul aastal lõpupäevil.