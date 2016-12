Ühisgümnaasiumi tähetorni pääseb esmaspäeval igaüks

Tarmo Õuemaa

Läänemaa ühisgümnaasium. Foto Arvo Tarmula

Esmaspäeval kell 14.00-16.00 on kõik huvilised oodatud Läänemaa ühisgümnaasiumi tähetorni ja muuseumisse. Avatud uste päevaga tähistab kool Haapsalu eestikeelse gümnaasiumihariduse 98. aastapäeva.

„19. detsembril 1918. asus Anton Üksti juhatama Haapsalu poeglaste gümnaasiumit ja Haapsalu tütarlaste gümnaasiumit,” ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja Kalle Lõuna. „Seda loeme eestikeelse gümnaasiumihariduse sünnipäevaks Haapsalus.”

Sel puhul näeb kooli muuseumis näitust eestikeelsest gümnaasiumiharidusest Haapsalus. Kooli katusel taastatud tähetorni saab esmaspäeval samuti iga huviline. „Tähetornist avaneb linnale kahtlemata kõige parem vaade,” ütles Kalle Lõuna.

19. detsembri tähistamine avatud ustega on koolis juba traditsioon. „Igal aastal on endisi õpilasi ja õpetajaid käinud üsna palju. Välja on kujunenud teatud lennud, mis käivad rohkem. Samuti on palju hiljuti lõpetanuid,” ütles Kalle Lõuna.

Kuna kahe aasta pärast tähistab Haapsalu eestikeelne gümnaasium 100. sünnipäeva, on juba ettevalmistamisel juubelikogumik. „Kellel on huvitavaid mälestusi, mõni kaastöö või põnev materjal, võtku meiega ühendust,” ütles Kalle Lõuna.