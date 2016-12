Toidupank kogus nädalavahetusega Läänemaal üle poole tonni annetusi

Tarmo Õuemaa

Foto: toidupank

Möödunud nädalavahetusel kogusid Eesti toidupangad inimestelt poodides annetusi jõulupakkide jaoks. Haapsalus Rannarootsi Selveris oli tulemus 559,2 kilo toidukaupa, vahendas toidupanga pressiesindaja Marie Kanarik.

Kokku annetati poekülastajate poolt Eesti 14-le toidupangale 43 572,3 kilo toidukaupa.

Kogutud toidukaupa kasutatakse nii jõulukuiste toiduabipakkide komplekteerimisel kui uue aasta alguses toimetulekuraskustes peredele jagatava regulaarse toiduabi koostises. Toidupanga juhi Piet Boerefijni sõnul saab inimeste annetatud toidukaubaga taas aidata suurt hulka abivajajaid.

Linnadest annetati kõige suurem kogus toidukaupa taas Tallinna kauplustes – kaheteistkümne osalenud kaupluse peale kokku 19549 kilo toidukaupa. Tartus annetati kokku 5323,2 kilo toitu ning Pärnus 3832 kilo toitu. Vabatahtlikuna osales ettevõtmises umbes 900 inimest 45 poes. „Toidupank tänab kõiki vabatahtlikke toidukauplustes ja toidupankade ladudes nende olulise panuse eest toidukogumispäevadel ja kõiki neid inimesi, kes annetasid meile toidukaupa,” ütles toidukogumispäevade projektijuht Kerttu Olõkainen. „Suur tänu samuti osalenud kauplustele, et nad meid vastu võtsid ning meie partnerorganisatsioonidele ja erinevatele ettevõtetele, kust tulid inimesed toidupoodidesse vabatahtlikuks tervete meeskondadega.”

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu: toidupangad võtavad kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaega ületavaid ja/või defektsed tooteid, komplekteerivad vabatahtlike abiga toiduabikastid ja jagavad need laiali puudustkannatavatele peredele, aidates nõnda kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas ning jagades toitu neile, kel on sellest puudus.

Lisaks toidu ümberjagamisele on toidupankade ülesanne luua ühiskonnas solidaarsust – et märgataks ja aidataks neid, kel on raske. Tänu toidukogumispäevade ajal kogutavale kaubale on toidupankadel võimalik aidata paljusid nende piirkonnas elavaid puuduses elavaid peresid.

Toidupank kuulub Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA), Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustikku (EAPN Eesti) ning on Fusions projekti liige, mille tegutsemise eesmärgiks on tõhus toidukao vähendamine Euroopas. Toidukogumispäevad toimusid seekord juba seitsmendat aastat järjest.