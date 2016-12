Pühapäeval esietendub Haapsalu teatristuudio lastelavastus

Karupoeg Mia. Detail plakatist

Sel pühapäeval esietendub kultuurikeskuses Haapsalu teatristuudio teine lavastus "Karupoeg Mia unistus".

Mia on väike kohmakas karupoeg, aga tema suur unistus on saada tantsijaks, kirjeldavad tegijad lavastust. Kui Mia kohtab loomalaste tantsuvõistlustel sõbralikku Flamingot, kes ütleb talle, et kõik on võimalik, kui vaid unistuse nimel töötada, siis otsustab ta harjutama hakata ja mitte enne alla anda, kui oskus käpas. Selleks peab ta aga kõigi teiste loomalaste ja oma vanemate umbusule vaatamata endale kindlaks jääma.

Oma kindlameelsusega inspireerib Mia ka kõiki teisi enda ümber meelde tuletama, mis on nende ammuunustatud unistused. Lõbusas lapsi kaasavas lavastuses leiab iga tegelane lõpuks selle, mis teda õnnelikuks teeb ja innustab ka vaatajaid sedasama tegema.

Laval on Haapsalu näitestuudio naised Ulvi Paat, Kaidi Sits, Marika Vaher, Beguta Kevvai, Katrin Arrak, Kaie Roos ja Siir Simenson. Lavastas Marion Undusk. Etendus kestab 30 minutit.