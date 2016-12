Fotogalerii: sajad pensionärid kogunesid kultuurikeskusse jõulukontserdile

Kristjan Kosk

Neljapäeval kell 15 kogunesid sajad eakad Haapsalu kultuurikeskusesse Haapsalu ja Läänemaa pensionäride ühenduse poolt korraldatud jõulukontserdile. Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumägi sõnul oli saalis 300-400 pensionäri. „Ees ja taga olid mõned tühjad read, muidu oli saal täis,” ütles ta.

Eakatele andsid kontserti baritoni Rene Soom ja sopran Maris Lilosoni. Neid saatis klaveril Siim Selis. Trio esitas mitmeid tuntud heliloojate lugusid, kaasaarvatud Raimond Valgre, Olav Ehala ja Uno Naissaare loomingut. Igale loole järgnes vali aplaus.

Kontserti kuulama kogunenud pensionärid jäid etteastega rahule. „Minule väga meeldis,” teatas Lihulast Haapsallu sõitnud Laine Kesküla. „Tulin just Rened kuulama, sest ta on Lihula poiss ja ma mäletan hästi aega, kui ta veel väikese poisina mööda tänavaid ringi jooksis,” meenutas Kesküla. Ta lisas, et käib meeleldi erinevaid kontserte kuulamas.

Fotod: Arvo Tarmula