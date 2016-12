Fotogalerii: Evelin Ilves esitles Haapsalus oma lasteraamatut

Tarmo Õuemaa

„Linnu ei ole päris Kadri Keiu, kuigi kõik selle raamatu lood on päris elust ja kõigil tegelastel on oma prototüüp,” ütles Evelin Ilves oma esimese lasteraamatu „Linnu lood” tutvustuseks.

Evelin Ilves jõudis Haapsalu Apollo raamatupoodi neljapäeva õhtul mõningase hilinemisega. Ühe käe otsas koer ja teises kaenlas suur kaltsunukk. Selgus, et kaltsunukk ongi Linnu ja kuna see lastele meeldib, hakatakse seda tõenäoliselt varsti tootma. Koera kohta arvasid Evelin Ilvest oodanud inimesed, et too on suurem kui meedia vahendusel tundub. Koer sättis ennast rahulikult lamama ja Evelin Ilves asus oma lasteraamatut tutvustama.

Raamatu „Linnu lood” peategelase prototüüp on Evelin ja Toomas Hendrik Ilvese tütar Kadri Keiu. „Esimene inspiratsioon oli Aino Perviku „Presidendilood”. See on väga tore raamat ja mul tekkis tahtmine sellele järg kirjutada,” rääkis ta.

Evelin Ilves kirjutas mitu aastat oma tütrega juhtunud lugusid märkmikku üles, aga nendest raamatut hakkas kirjutama alles sel aastal. Kõige keerulisem oli oma pikki ja keerulisi lauseid lasteraamatu jaoks sobivaks väänata, ütles ta.

Ta tunnistas, et loeb "Linnu lugusid" isegi. "Tütar naeris, et ma ei ole normaalne, kuna loen enda raamatuid üle. Aga kokaraamatust on mul vaja retsepte üle vaadata ja "Linnu lugudel" on niivõrd head Catherine Zaripi pildid," rääkis ta.