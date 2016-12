Pooled ühisgümnaasiumi õpilastest ei kanna helkurit (1)

Kristjan Kosk

Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Sandra Saarniit (vasakul) ja Greete Tikerpuu tuvastasid, et umbes pool kooliperest ei kanna helkurit. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Greete Tikerpuu, Sandra Saarniit ja Brigita Põld viisid täna hommikul koolis läbi uuringu, mille tulemustest selgus, et ligi pooled kooli õpilastest ei kanna helkurit.

„162st kontrollitust kandis helkurit 89,” teatas Tikerpuu. Ülejäänud 79 õpilast, kellel täna hommikul helkurit jope küljes ei rippunud, said selle Tikerpuu käest. Kokku on Läänemaa ühisgümnaasiumis 250 õpilast.

Tikerpuu ja Saarniit tunnistasid, et õpetajate hulgas oli olukord märksa parem. „Ainult paaril üksikul õpetajal ei olnud helkurit,” nentis Tikerpuu.

Saarniit lisas, et kõige levinumaks põhjuseks ütlesid helkurit mitte kandnud õpilased, et neil pole seda tarvis, sest nad ei liikle pimedal ajal maantee ääres. Saarniit juhtis ka tähelepanu, et osad õpilased küll kandsid helkurit, kuid see paiknes vales kohas. „Helkur peab olema paremal pool põlve kõrgusel,” toonitas ta.

Üldiselt jäid uuringu läbi viinud õpilased tulemusega rahule. Nad olid jagamiseks varunud 130 helkurit, millest 51 omanikku ei leidnud. „Ei teagi praegu, mida nendega teha. Helkurpuud kuskil linnaservas me igatahes ehtima ei hakka,” teatas Tikerpuu.

Idee sellise uuring läbiviimiseks said õpilased Pärnu Postimehest, mis kirjutas mullu, et Pärnu Rääma põhikoolis tuvastati üle 200 õpilase, kes ei kanna helkurit.