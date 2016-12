Galerii: Vatlas arutati kooli sulgemist

Kaie Ilves

Fotod: Urmas Lauri

Sel nädalal kogunes Vatla rahvas aru pidama Vatla kooli tuleviku üle. Vatla koolis õpib sel õppeaastal kümme last. Volikogu aga on otsustanud, et kool on jätkusuutlik, kui seal õpib vähemalt 12 last. Nii tulekski Vatla kool tulevast sügisest kinni panna. Vatla rahvale see aga ei meeldi. Esmaspäeval tuldigi kokku aru pidama, kas oleks võimalik kooli päästa. Loe lähemalt Lääne Elu laupäevasest paberlehest.