Politseile on teatatud ühest plekimõlkimisest

Kaire Reiljan

Ootamatult saabunud libedus pole Läänemaal raskeid autoõnnetusi põhjustanud.

Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmann ütles, et politseile on teatatud ühest plekimõlkimisest. See toimus Ridala vallas Pullapää kandis Nõmme teel. Inimesed selles õnnetuses viga ei saanud.

Ilmselt on libedusest põhjustatud teelt väljasõite ja plekimõlkimisi rohkemgi, kuid Laurmanni sõnul enamasti teavitatakse politseid vaid juhul kui inimene viga saab või autojuhid omavahel kokkuleppele ei saa.

„Kõrvalmaanteed on praegu väga libedad, neid ei soolatata ka,” hoiatas Laurmann.