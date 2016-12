Päästjad avastasid kahes Läänemaa kaubanduskeskuses rikkumisi

Kaire Reiljan

Rannarootsi keskus oli üks kolmest Läänemaa kaubanduskeskustest, mida päästeamet läindu nädalal kontrollis. Foto arhiiv

Päästeameti Lääne päästekeskuse tööttajad kontrollisid läinud nädalal 11 Lääne-Eesti kaubanduskeskust, millest pooltes rikkumisi. Läänemaal kontrolliti kolme keskust, millest rikkumisi avastati kahes.

„Kuna tegemist ei olnud suuremate rikkumistega ja need oli kohe lahendatavad, siis me nimeliselt neid välja ei tooks,” ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais Lääne Elule. Tema sõnul oli Läänemaa rikkumised sarnased teistest Lääne-Eesti kaubanduskeskustes avastatutega — enamasti oli kaupa ladustatud evakuatsiooniteedele ja evakuatsioonitee märgistus jäi kauba või näiteks jõulukaunistuste varju.

„Nii nagu igale hoonele on ette nähtud maksimaalne arv inimesi, kes seal viibida tohivad, on ka ette nähtud evakuatsiooniteed ja -pääsud ning nende laiused. Jälgida tuleb, et neid ei ladustataks kinni ega vähendataks läbipääsude laiust, sinna kaupa paigutades või välja pannes. See on kõik selleks, et kui tekib ootamatu vajadus kõigil korraga hoonest kiiresti väljuda, on see ka võimalik,“ selgitas Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo juht Indrek Laanepõld põhilisi probleeme, mis kontrollide käigus avastati.

Kuna tegemist ei olnud selliste rikkumistega, mis oleksid vajanud ettekirjutust, anti nende haldajatele suulised korraldused nende kõrvaldamiseks, mis ka koheselt täideti.

Lisaks evakuatsiooniteede läbipääsule kontrolliti ka esmaste kustutusvahendite korrasolekut ja signalisatsioonisüsteemide toimivust. Lisaks jälgiti ka pürotehniliste toodete müügilettide ja müüdavate koguste vastavust nõuetele.

Laanepõllu sõnul ei tohiks just nüüd, kui jõulud ja aastalõpp on kohe käes, inimesi poodlemas ja jõulukinke valimas märgatavalt rohkem ning seetõttu ka kaupa rohkem varuks, ära unustada ohutust.

„Head kaupmehed, soovime südamele panna, et just kunded toovad oma ostudega teile sissetuleku ja leiva lauale. Hooligem siis oma klientidest ka turvalisuse võtmes,“ märkis ohutusjärelevalvebüroo juht.